Президент Литвы резко раскритиковала «Северный поток»

Новоизбранный Президент Литвы, бывший комиссар ЕС по вопросам бюджета и финансов Даля ГРИБАУСКАЙТЕ резко раскритиковала проект «Северный поток», целью которого является строительство газопровода для подачи российского газа в Германию в обход Украины, сообщает интернет-издание Европейского Союза EurActiv.

Во время своей пресс-конференции в Европейском Парламенте, отвечая на вопрос, считает ли она проект «Северный поток» приоритетным для ЕС, Президент Литвы заявила: «Я впервые слышу, что этот проект является приоритетным для ЕС».

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ подчеркнула, что «Северный поток» никоим образом и никогда не получал финансовой поддержки от ЕС, поэтому невозможно его рассматривать как приоритетной проект. Кроме того, она добавила, что Литва, учитывая вопросы охраны окружающей среды, связанные со строительством нового газопровода, «была бы счастлива, если бы этот проект вообще был снят с повестки дня».

Присутствующий на пресс-конференции экс-премьер-министр Польши, председатель Европейского Парламента Ежи БУЗЕК заявил, что разделяет точку зрения литовского Президента «на 100%».

Справка УНИАН. Газопровод «Северный поток», как предполагается, должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Предположительная стоимость строительства газопровода превышает 7,4 млрд. евро.