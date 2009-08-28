Литвин посетит Донецкую область

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в субботу посетит с рабочей поездкой Донецкую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В соответствии с программой пребывания, председатель Верховной Рады в Горловке примет участие в торжественном шествии трудовых и творческих коллективов, посвященном 230-летию города, в городе Соледар посетит соляную шахту и примет участие в торжественном богослужении в подземной церкви.

В Донецке В.ЛИТВИН примет участие в торжественном собрании, посвященном 140-летию города, и проведет встречу со студентами и преподавателями Донецкого юридического института.

В.ЛИТВИН также примет участие в торжественном открытии стадиона ,,Донбасс Арена" и даст интервью местным телеканалам.