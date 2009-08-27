Как отнять Почаевскую лавру у Московского патриархата?

Во время 24-й сессии Тернопольского областного совета депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве УПЦ МП, а также о соблюдении Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Свобода”.

Также по инициативе фракции ВО «Свобода» комиссия будет изучать вопрос разжигания межнациональной и межконфессиональной нетерпимости Украинской православной церковью Московского патриархата. Комиссия обратится в правоохранительные органы с требованием привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в разжигании межрелигиозной вражды на территории Почаевской Лавры.

Депутаты областного совета, за исключением Партии регионов, проголосовали за создание этой временной контрольной комиссии. До 30 сентября комиссия подаст отчеты о результатах своей работы.

«Когда мы говорим о межконфессиональном конфликте, то должны понимать, что его бы не было, если бы на территории Украины не действовала УПЦ МП. Потому что ничего украинского в этой церкви нет, она отстаивает интересы другого – имперского - государства. Это - политический придаток кремлевской верхушки, где батюшка под рясой носит погоны ФСБ. Мы же на своей, Богом данной земле, должны сами решать, какая у нас должна быть церковь. Украинские национальные святыни должны принадлежать украинской церкви», - заявил председатель фракции ВО «Свобода» Тернопольского облсовета Олег СИРОТЮК.

Справка УНИАН. В июле 2003 года Почаевский комплекс был предоставлен в аренду УПЦ Московского патриархата.

Перед этим правительство исключило из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Успенский и Троицкий соборы, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус лавры. А когда храмный комплекс в Почаеве утратил статус памятника архитектуры, все его сооружения на основании решения Госстроя были предоставлены в аренду УПЦ МП на 49 лет.