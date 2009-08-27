В списке претендентов на президентский пост появится скандальная личность?

Список желающих побороться за президентский пост на выборах 2010 года может пополниться мэром Ужгорода Сергеем Ратушняком. Вчера господин Ратушняк сообщил изданию "Коммерсантъ-Украина", что рассматривает возможность участия в выборах главы государства. Он не стал скрывать, что одним из основных его оппонентов станет лидер общественной организации "Фронт перемен" Арсений Яценюк, с которым у мэра Ужгорода недавно разгорелся серьезный конфликт. Во "Фронте перемен" считают, что шансы мэра на президентских выборах ничтожны.

– Все может быть, а почему это одни могут (баллотироваться), а другие нет? – сказал Сергей Ратушняк, отвечая на вопрос о возможности своего участия в президентской кампании в качестве кандидата.– Конечно, у меня нет наворованных миллиардов. Даже для залога (согласно новой редакции закона о выборах президента – 2,5 млн грн) мне придется открывать счет и через интернет обращаться к патриотам, чтобы помогли кто чем может. У нас нет серьезного денежного обеспечения. Но Яценюк у меня никогда не выиграет!

Напомним, в августе между господином Ратушняком и лидером "Фронта змин", народным депутатом Арсением Яценюком ("Наша Украина–Народная самооборона") разгорелся конфликт. Поводом для него стали события 6 августа в Ужгороде, когда господин Ратушняк, по утверждению пресс-службы "Фронта змин", напал на агитатора Наталью Бутрынко, раздававшую информационные материалы. Господин Яценюк тогда потребовал немедленно расследовать действия "этого озверевшего Ратушняка, ранее пока несудимого". В ответ мэр Ужгорода распространил заявление, в котором опроверг факт своего нападения на девушку и недвусмысленно выразился об Арсении Яценюке. "Обнаглевший еврейчик Яценюк, успешно прислуживавший воришкам при украинской власти, на криминальные средства прется в президенты Украины",– сказал господин Ратушняк.

– Вы посмотрите, как ведет себя кандидат Яценюк! – возмущенно заявил вчера Сергей Ратушняк.– И посмотрите, как он (Яценюк) изменил свое мнение сразу после выступления Медведева! Он тут же сказал, что Ющенко придурок, что Саакашвили – психопат и параноик, а Медведев говорил правильно в отношении Украины, на правильном языке и даже недостаточно жестко! Он сразу переметнулся на сторону Восточного региона!

Одной из основных своих задач в должности главы государства господин Ратушняк считает перераспределение "национальных богатств в пользу общества". По его словам, сейчас эти богатства направляются не на развитие и благо общества, а остаются кучке олигархов, которые, по сути, грабят страну.

– Их (олигархов) надо поставить в условия, когда они будут забирать себе не 90% богатств, как сейчас, а 10%. Им нужно оставлять прибыль для нормальной рентабельности, а сверхприбыль отбирать в пользу государства,– сказал он, добавив, что на вырученные средства "необходимо увеличивать пенсии, зарплаты, ассигнования на социальные программы и здравоохранение, строительство дорог".

Во "Фронте перемен" спокойно восприняли готовность мэра Ужгорода принять участие в президентских выборах.

– О каких-либо шансах Ратушняка говорить вообще не стоит, – заявил заместитель главы совета "Фронта перемен" Андрей Пышный. – А определенные силы будут с его помощью продвигать те тезисы, с которыми в последнее время он выступал в своих публичных интервью. Свое отношение к этим тезисам Арсений и организация высказывали неоднократно.

Господин Пышный также не исключил, что Сергей Ратушняк может стать техническим кандидатом у политических оппонентов лидера "Фронта перемен". Впрочем, в разговоре с Ъ он уклонился от прямого ответа на вопрос, кому может быть выгодно участие господина Ратушняка в кампании.

– В первую очередь это будет выгодно государственному бюджету, потому что он (Сергей Ратушняк) должен будет внести залог, и эти деньги, слава богу, останутся в казне,– сказал заместитель главы совета "Фронта перемен". – А кому выгодно из политических оппонентов – вы поймете по той кампании, которую он будет вести...

Сам господин Ратушняк на вопрос, будет ли он техническим кандидатом, ответил философски: "Так все (кандидаты) – технические! Абсолютно все! Все выполняют задания кланов, которые они представляют!"