Ляпина предлагает "переключить" Тимошенко в другую сторону

Правительство разрушает все предыдущие экономические достижения страны.

Об этом заявила депутат от НУ-НС Ксения Ляпина, сообщает пресс-служба Нашей Украины.

"Те вещи, которые в свое время сделал Виктор Ющенко на посту главы Нацбанка и премьер-министра, нам помогают пережить кризис", - сказала она.

"В свое время Ющенко сделал существенный вклад в развитие экономики Украины. Впервые была стабилизирована национальная валюта, заложены основы дерегуляции все реформы, которые имели место, проходили исключительно благодаря его усилиям", - отметила депутат.

"Однако ничего не бывает вечного, и можно испортить лучшие вещи, которые были заложены. Собственно, сейчас это и делает правительство", - подчеркнула Ляпина.

"Везде видим слоганы: "они блокируют, она работает". У меня предложение - переключите ее в другую сторону, потому что она работает на уничтожение", - отметила она.

"Ежедневно происходят вещи, которые добивают экономику страны, например, преодоление вето на те 10 миллиардов, которые якобы выделены для Евро-2012. Я тоже хочу, чтобы прошел чемпионат Евро-2012, и чтобы он был обеспечен средствами, но чтобы средства не выделяли "с неба", - заявила Ляпина.

"Потому что деньги будут напечатаны и запущены в экономику, а они не обеспечены ничем, что приведет только к инфляции и обесцениванию национальной валюты. Это только один из примеров разрушения экономического роста", - сказала она.

"Кризис пройдет, но после кризиса выиграют те страны, которые заложили основы для дальнейшего развития, для реформ. К сожалению, "благодаря" работе правительства, Украина не входит в их число", - подытожила депутат.

Украинская правда