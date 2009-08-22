Кравчук уже знает, кто выйдет во второй тур президентских выборов

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что на финишную прямую президентских выборов, которые состоятся 17 января 2010 года, выйдут два кандидата Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал в Виннице.

«Рейтинг у них почти одинаковый, чуть больше у В.ЯНУКОВИЧА, но всегда есть погрешности до 3%, и если учитывать погрешность, то почти одинаковый», - сказал он, подчеркнув, что кто из выше указанных кандидатов победит – скажут избиратели.

«Но кто бы ни победил, если они не договорятся между собой и если что они позволят очень грязную борьбу между собой - будет трудно любому, потому что разница у победителя в голосах будет 1-2% не больше», - сказал экс-президент Украины.

Л.КРАВЧУК также считает, что тот, кто не победит на выборах Президента, будет иметь большую политическую силу, поэтому необходимо, чтобы они работали совместно и чтобы оппозиция не мешала, а принимала участие в развитии государства.

«Я думаю, что если эти две силы объединятся, то они дадут возможность через 5 лет создать такой фундамент – правовой, закон о выборах, и все сделать так, что Украина начнет активно меняться», - сказал Л.КРАВЧУК. Он отметил, что эти 5 лет (после выборов Президента) Украина должна «очищаться от грязи, которой столько накопилось, столько было создано неправовых и неразумных проблем, в том числе и досрочные выборы в парламент».

«Нужны эти годы, чтобы «очистить авгиевы конюшни», создать законодательную базу, а уже через 5 лет следующий Президент, следующая Верховная Рада уже с такого активного шага начнут строить все по-другому», - считает Л.КРАВЧУК.