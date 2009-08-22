Всемирный банк: ситуация в экономике Украины оказалась хуже прогнозов

Проблемы в реальной экономике Украины оказались значительно серьезнее, чем прогнозировалось в январе текущего года.

Об этом сообщил директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью еженедельнику «Зеркало недели» .

При этом он отметил, что ситуация с ликвидностью банков сейчас намного лучше, чем в начале года, поскольку депозиты, согласно последней статистике, понемногу возвращаются в систему. Кроме того, снизились процентные ставки на межбанковском рынке. И хотя вопрос восстановления доверия еще не решен полностью, ситуация намного лучше, чем в декабре-январе.

«На сегодняшний день правительство инвестировало в три банка около 9,5 млрд. долл. Но ведь вливания в капитал производит не только государство. Значительно большие суммы будут внесены - и уже вносятся - частными собственниками в других банках после того, как диагностика показала потребность в увеличении капитала. Эти деньги идут в банковскую систему, они будут стабилизировать банковский сектор, без какой-либо потребности в деньгах правительства», - отметил он.

В то же время М.РАЙЗЕР подчеркнул, что в связи с проблемами в реальной экономике Украины велика вероятность того, что потребность в дополнительном капитале будет еще большей.

«Придется увеличивать отчисления в резервы, уровень плохих кредитов, очевидно, будет выражаться двузначными цифрами. Поэтому банкам понадобится дополнительный капитал. И здесь предстоит очень много поработать как банкирам, так и регуляторам», - подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим специалисты ВБ и Международной финансовой корпорации (IFC) серьезно работают над пересмотром условий реструктуризации корпоративных долгов, над упрощением процедур банкротства в корпоративном секторе, улучшением корпоративного управления в учреждениях, чтобы они могли лучше подготовиться ко всем возникающим вызовам.