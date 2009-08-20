Кабмин возобновил финансирование связей с зарубежными украинцами

Кабинет министров принял решение о возобновлении финансирования бюджетных программ поддержки связей с заграничными украинцами.

Об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила во время годового общего собрания Совета директоров Всемирного конгресса украинцев, которое проходит сегодня во Львове, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Премьер отметила, что правительство на вчерашнем заседании приняло постановление, согласно которому на мероприятия по поддержке связей с зарубежными украинцами из стабилизационного фонда государственного бюджета выделено 47 млн. грн., из которых 15 млн. грн. – Министерству иностранных дел, 20 млн. грн. – Министерству культуры и туризма, 5 млн. грн. – Министерству образования и науки, 3 млн. грн. – Госкомитету телевидения и радиовещания, 4 млн. грн. – Госкомитету по делам национальностей и религий.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО, в котором выразил серьезную обеспокоенность ситуацией, сложившейся с финансовым и институционным обеспечением сферы связей с зарубежными украинцами, – одного из приоритетных направлений внешней политики Украины.