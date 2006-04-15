Избран председатель Севастопольского горсовета

Председателем Севастопольского городского совета избран 52-летний лидер городского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на первой сессии Севастопольского горсовета пятого созыва за В.САРАТОВА проголосовали 67 из 69 депутатов, которые получили бюллетени для голосования, один депутат проголосовал против и один - не голосовал.

В начале сессии в сессионном зале было зарегистрировано 72 из 75 новоизбранных депутатов городского совета. (Как сообщал УНИАН, 45 из 75 депутатских мандатов принадлежат представителям Партии регионов, В.САРАТОВ был единственным, кто на первой сессии был выдвинут на должность председатель Севастопольского городского совета).

На должность заместителя председателя Севастопольского городского совета депутаты внесли кандидатуру заместителя лидера городского отделения Партии регионов, бывшего первого заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации Петра КУДРЯШОВА. В настоящее время проходит обсуждение выдвинутой кандидатуры.

Справка УНИАН. В.САРАТОВ родился в 1953 году. Окончил Севастопольский приборостроительный институт и Российскую академию управления.

С 1999 года по 2002 год возглавлял Балаклавскую райгосадминистрацию г. Севастополя. Затем три года руководил ГНА в городе Севастополе.