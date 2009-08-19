Ющенко сделал еще одно предложение Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА активизировать двусторонние отношения между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Полтавской области.

«Я в который раз обращаюсь к Президенту Российской Федерации, к российским властям относительно активизации диалога, активизации украинско-российских отношений», - сказал В.Ющенко.

Он также призывал не политизировать эти отношения, «как это случилось несколько недель тому назад».