Ющенко сделал еще одно предложение Медведеву
15:25, 19 августа 2009Политика
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И просит не политизировать
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА активизировать двусторонние отношения между странами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Полтавской области.
«Я в который раз обращаюсь к Президенту Российской Федерации, к российским властям относительно активизации диалога, активизации украинско-российских отношений», - сказал В.Ющенко.
Он также призывал не политизировать эти отношения, «как это случилось несколько недель тому назад».
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