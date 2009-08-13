Ющенко ответил Медведеву: буду откровенен, я очень разочарован

На официальном интернет-ресурсе Президента Украины только что было обнародовано обращение Виктора Ющенко к своему российскому коллеге и украинскому народу. Приводим текст обращения полностью

"Письмо Президента Украины Виктора Ющенко Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

Внимательно ознакомился с Вашим письмом от 6 августа 2009 года. Буду откровенен, я очень разочарован его недружественным характером.

Не могу не согласиться с тем, что в отношениях между нашими странами есть серьезные проблемы, однако удивительно, что Вы полностью исключаете ответственность за это со стороны России.

Наше государство никогда не отходило от принципов дружбы и партнерства, зафиксированных в Большом договоре 1997 года, делало максимум возможного для плодотворного, взаимовыгодного развития двусторонних отношений. Более того, согласно указанному Договору наши страны должны строить отношения друг с другом, в частности, на основе принципов взаимного уважения и суверенного равенства.

И все же хотелось бы отойти от эмоций и беспристрастно проанализировать состояние двусторонних отношений.

Позиция Украины в отношении прошлогодних событий в Грузии - общеизвестна и совпадает с позициями практически всех стран мира. Она заключается в исключительном уважении к суверенитету, территориальной целостности и незыблемости границ грузинского или любого другого суверенного государства.

Безосновательны и упреки в поставках оружия в Грузию. Вызывает сожаление, что, несмотря на неоднократные четкие и понятные разъяснения украинской стороны по поводу законности ее действий на рынке оружия, российская сторона продолжает последовательную кампанию, направленную на формирование восприятия Украины как государства, которое не соблюдает международные правила и режимы в области военно-технического сотрудничества. В связи с этим следует напомнить, что Грузия не была и сейчас не является объектом никаких международных санкций или эмбарго Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и других международных организаций на поставки вооружений, военной техники или товаров двойного использования. Кроме того, российские предложения ввести такие ограничения в рамках ОБСЕ, внесенные после российско-грузинского конфликта, поддержаны не были.

Не может быть предметом политических нареканий со стороны России и курс Украины на интеграцию в НАТО. Это заставляет нас снова повторять прописные истины о том, что право на выбор международных средств обеспечения национальной безопасности, в частности, участия в военно-политических союзах, является неотъемлемым элементом государственного суверенитета любой страны, и Россия должна его уважать. Напоминаю Вам, что Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины», который был принят Верховной Радой Украины в 2003 году, в том числе и руководством нынешней оппозиции, предусматривает прямую интеграцию Украины в НАТО, вплоть до прямого членства. Этим руководствуется Президент Украины.

Также хотел бы в очередной раз подчеркнуть, что стремление нашего государства к обретению членства в Альянсе ни в коем случае не направлено против России, а окончательное решение о вступлении в НАТО будет приниматься только после проведения всенародного референдума.

Хочу особо отметить, что статья 17 Конституции Украины не допускает расположения на территории Украины военных баз иностранных государств. В то же время наше государство остается верно своим международным договорным обязательствам по временному пребыванию Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины до 28 мая 2017 года и в полном объеме выполняет положения соответствующих базовых соглашений 1997 года. В то же время, вынужден констатировать наличие серьезных проблем в имплементации базовых соглашений со стороны российской стороны в вопросах земли, недвижимого имущества, радиочастот, средств навигации и т.д. На протяжении всего периода базирования Черноморского флота России на территории Украины его командованием систематически допускались грубые нарушения двусторонних договоренностей и законодательства Украины, о чем украинская сторона постоянно информировала российскую сторону.

Украина последовательно выступает за развитие прагматичных отношений с Россией в экономической сфере, прежде всего в энергетике. Украина начала программу модернизации украинской газотранспортной системы для доведения ее уровня до высоких международных стандартов и готова привлекать к этому процессу потенциал европейских стран и других участников. Наша страна неоднократно на практике подтверждала свою надежность как партнера в транспортировке энергоресурсов: газа, нефти и материалов для ядерной энергетики. Украина - одна из немногих стран мира, которая в июне этого года приветствовала инициативу Российской Федерации о ее готовности начать многосторонний диалог по усовершенствованию международно-правовой базы в сфере энергетической безопасности, которая, по нашему убеждению, должна базироваться на Энергетической Хартии и документах, наработанных в ее рамках.

В Вашем письме также содержится очередное повторение известных упреков, цель которых - попытка лишить Украину своего взгляда на собственную историю, собственные национальные интересы, приоритеты внешней политики. Убежден, что вопросы истории наряду с родным языком, культурой, семейной этикой являются фундаментальной основой для формирования государства и идентификации украинской нации.

Поднимая на международной арене вопрос о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов, украинский народ отдает также дань памяти миллионам русских, белорусов, казахов и представителей других национальностей, которые умерли от голода в Поволжье, на Северном Кавказе, в Казахстане и других регионах бывшего СССР. Известно, что во время проведения Акции памяти «Неугасимая свеча», посвященной 75-й годовщине Голодомора в Украине, в окнах сотен городов во всем мире, в том числе и в России, горели свечи, что является свидетельством многонациональной солидарности с Украиной в признании этого факта.

Никак не могу согласиться с якобы вытеснением русского языка из общественной жизни в Украине. Элементарные непредубежденные оценки языковой ситуации в Украине и России свидетельствуют совсем об обратных фактах. Именно в Российской Федерации украинское меньшинство практически лишено возможности реализовывать право на удовлетворение своих национально-культурных потребностей. Подтверждением этого являются известные заключения международных организаций.

Отвечая на замечание о якобы вмешательстве власти Украины в дела православной церкви, отмечу следующее. Украинское руководство уважает каноны и традиции церквей и религиозных организаций. Церковь в Украине отделена от государства, каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию. Вместе с тем никто не может запретить гражданам свободно высказывать свою позицию по любым вопросам, в том числе и религиозным.

По поводу визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину следует подчеркнуть, что им были высказаны слова признательности в адрес руководства нашего государства за высокий уровень организации его пребывания в Украине. При этом никаких негативных или критических оценок, которые приводятся в Вашем письме и дискредитируют сам дух этого визита, Предстоятель Русской православной церкви, конечно же, не делал. В целом, мы считаем надуманным и неуместным увязывание вопросов визита в Украину Патриарха Кирилла с двусторонними политическими отношениями.

Комментируя вынужденное решение украинской стороны в отношении двух дипломатических представителей России, следует подчеркнуть, что перед таким шагом мы трижды официально доводили до российской стороны информацию о неправомерных действиях указанных высокопоставленных дипломатов. Украинская сторона предоставила достаточную доказательную базу их деятельности в Украине, которая наносила ущерб национальным интересам Украины. Вместе с тем, соответствующие действия российской стороны в отношении украинского дипломата абсолютно немотивированны и безосновательны. Надеюсь, что в будущем нашим обоим государствам удастся избежать повторения таких досадных случаев, омрачающих двусторонние отношения.

Подытоживая вышесказанное, хотел бы выразить убежденность, что разрешение существующих проблем украинско-российских двусторонних отношений требует интенсивной работы. Поэтому решение отложить приезд нового российского посла в Украину, безусловно, не будет способствовать конструктивному развитию наших отношений.

Украина продолжает оставаться приверженной широкому сотрудничеству с Российской Федерацией на основе взаимного уважения, равноправия, путем поддержания конструктивного диалога, в том числе и на высшем уровне. Готовность вести диалог за столом переговоров я подтверждал в течение последнего года по меньшей мере трижды в своих письмах в Ваш адрес. Этот призыв остается актуальным и сегодня. К сожалению, ранее в ответ я получал лишь приглашения на участие в скачках на приз Президента России и других многосторонних мероприятиях. Надеюсь, что на этот раз Ваша реакция на него будет конструктивной.

Я уверен в хорошем будущем украинско-российских отношений, которые базируются на глубоких традициях дружбы и добрососедства между народами наших двух стран и которые очевидно крепче, чем интересы отдельных политических кругов, и не зависят от ситуативной конъюнктуры политического момента.

С уважением

Виктор ЮЩЕНКО"