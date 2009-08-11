МИД РФ просит не драматизировать ситуацию вокруг посла в Украине

В МИД РФ призывают не драматизировать ситуацию вокруг отсрочки приезда нового посла РФ на Украину. Об этом сообщил РИА Новости во вторник статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Президент России Дмитрий Медведев отложил приезд нового посла России на Украину "из-за антироссийского курса украинского руководства". Об этом глава российского государства известил президента Украины Виктора Ющенко в открытом послании. Новым послом России на Украине утвержден экс-глава Минздравсоцразвития РФ Михаил Зурабов. Украинский МИД уже уведомил Россию о согласии на назначение Зурабова на этот пост. Возглавлявший дипмиссию на Украине с 2001 года Виктор Черномырдин 11 июня был освобожден от должности и назначен советником президента РФ.

По словам Карасина, в послании президента РФ дается характеристика тем сложностям, с которыми в российско-украинских отношениях приходится сталкиваться в последние годы.

"Эти сложности носят системный характер. Послание направлено на то, чтобы украинская сторона тоже прониклась озабоченностью, и можно было вместе выправить все эти недостатки. Что касается последнего инцидента и принятого Украиной абсолютно неспровоцированного и неуместного решения о том, чтобы выслать двух старших дипломатов РФ - это, конечно, сильно отравило атмосферу наших двусторонних отношений", - сказал Карасин.

"Президент принял решение отложить приезд на Украину нового посла, а сроки будут определены позже с учетом реального развития российско-украинских отношений", - сообщил дипломат.

Отвечая на вопрос, может ли приезд нового посла РФ в Киев произойти лишь после президентских выборов, которые на Украине состоятся в январе 2010 года, Карасин заметил, что "это чрезмерно трагическая тональность".

"На мой взгляд, я бы не стал интерпретировать это однозначно. Это ваши аналитики далеко идут", - сказал он.

Как заявил замглавы МИД РФ, для нормализации отношений украинской стороне нужно "просто в нормальном, добрососедском и конструктивном ключе рассматривать все существующие вопросы".

"А таких вопросов - масса. Некоторые из них решаются, но другие искусственно загоняются в тупик. Это и гуманитарный блок вопросов, это и общая ориентация на вступление в НАТО, это и сложности искусственные по поводу использования газотранспортной системы. Это и некрасивое отношение к нашим российским бизнесменам и инвесторам. Учиться нужно у нашего патриарха, который приехал на Украину с любовью и добром, и как показывают итоги его визита, этим добром смог развернуть общественное мнение в направлении более конструктивного настроя в двусторонних отношениях", - сказал заместитель министра иностранных дел России.