Почему экономика Украины упала больше любой другой?

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ставка Национального банка Украины, по которой проводилось рефинансирование коммерческих банков, абсолютно неадекватна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора.

«У нас совсем неадекватная ставка по рефинансированию… Это ужас просто – 16%», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в других странах размер ставки составляет 0-2%.

Также премьер сообщила, что рефинансирование банков проходило «неосмысленно», и условия рефинансирования определялись чиновниками НБУ, а не экономической ситуацией.

В связи с этим Ю.ТИМОШЕНКО высказала надежду, что после победы на президентских выборах ей удастся наладить ситуацию в банковской сфере, поскольку именно Президент вносит кандидатуру на должность главы НБУ.

«Если все будет хорошо с президентскими выборами, то кредиты и кредитная политика и рефинансирование должны быть коренным образом изменены», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня говорят: почему экономика Украины упала больше, чем любая другая экономика? Потому что нормальные страны дают или по 0% рефинансирование, либо по 1,5-2%. Мы – по 16%», – отметила премьер-министр.