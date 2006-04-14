Тимошенко: протокол о коалиции будет денонсирован

Сегодня на заседании политсовета БЮТ было единодушно принято решение о том, что "наша политическая сила полностью поддерживает протокол, который подписали вчера. Единогласным голосованием мы поддержали все без исключения позиции этого протокола”, сказала в УНИАН Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, БЮТ считает, что подписание и утверждение руководящими органами политических сил решения о создании коалиции является долгожданным документом для украинского общества.

“Мы считаем, что как можно быстрее нужно от подписания этого протокола и его подтверждения на заседаниях политсоветов перейти к составлению коалиционного соглашения”, - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что амбиции и подковерные игры отдельных политических сил задерживают создание коалиции и формирование новой власти.

"Если другие политические силы ратифицируют протокол с изъятиями, то он потеряет всякий смысл. Это будет означать денонсацию, торпедирование создания коалиции и уничтожение ранее достигнутых договоренностенй», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ призвала политсовет партии «Народный Союз Наша Украина» провести дополнительное заседание и ратифицировать подписанный 13 апреля Протокол в полном объеме.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что изъятие одного из положений из текста Протокола «инициировали те люди, которые предлагали Президенту создать коалицию с Партией регионов». «Я хотела бы призвать Президента вмешаться в ситуацию, поскольку ведется двойная игра. Нужно остановить все политические игрища, интриги и двойные стандарты», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол процедуры формирования Коалиции демократических сил.

Протокол относительно процедуры формирования Коалиции демократических сил предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принятия присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

Последний, 6-й, пункт протокола говорит, что соглашение о коалиции "готовится на основе принципов, заложенных в проект меморандума о коалиции демократических сил". Меморандум предусматривал, что премьера предлагает та политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов.

Сегодня, 14 апреля председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что президиум совета партии «Народный Союз Наша Украина» выступил за изъятие шестого пункта Протокола.