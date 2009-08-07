Ющенко обеспокоен инцидентом в Ужгороде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен инцидентом, который произошел при участии городского головы Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА и активистки движения “Фронт перемен”.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины - уполномоченный Президента Украины по вопросам деятельности Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ, сообщает официальный сайт главы государства.

«Президент Украины призывает всех без исключения должностных лиц неуклонно соблюдать требования законодательства и профессиональную этику, а представителей правоохранительных органов давать незамедлительную и объективную оценку таким действиям», - передал П.ШАТКОВСКИЙ позицию Президента.

Заместитель главы Секретариата сослался на информацию правоохранительных органов, в соответствии с которой 6 августа в 13.00 в Ужгороде в милицию обратилась местная жительница БУТРИМКО, 1987 р.н., студентка Ужгородского национального университета, член общественной организации. Она, в частности, заявила, что около 11 часов того же дня в агитационную палатку общественной организации зашел Ужгородский городской голова С.РАТУШНЯК и причинил ей телесные повреждения, повредил мобильный телефон и опрокинул палатку.