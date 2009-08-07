Ющенко утвердил программу по подготовке Украины к членству в НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ “Об утверждении Годовой национальной программы на 2009 год по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора”.

Текст соответствующего документа размещен на официальном сайте главы государства.

Указом, с целью обеспечения реализации нового этапа сотрудничества между Украиной и НАТО, в соответствии с решениями, принятыми во время заседаний Комиссии Украина–НАТО 4 апреля 2008 года в Бухаресте и 3 декабря 2008 года в Брюсселе, с целью создания надлежащих условий для эффективного выполнения приоритетных задач в сфере евроатлантической интеграции Украины и подготовки Украины к обретению членства в этой организации, утверждена соответствующая годовая программа.

Правительству поручено разработать и утвердить в месячный срок план мероприятий по выполнению в 2009 году Годовой национальной программы, а также представить до 1 декабря этого года проект Годовой национальной программы на 2010 год и в дальнейшем представлять проекты годовых национальных программ на следующие годы до 1 декабря года, предшествующего плановому.

Центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам, ответственным за выполнение задач Годовой национальной программы, поручено ежеквартально представлять до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Кабинету министров Украины и Национальному центру по вопросам евроатлантической интеграции Украины отчеты о состоянии выполнения плана мероприятий по выполнению в 2009 году Годовой национальной программы для дальнейшего информирования Президента.

Государственному комитету по телевидению и радиовещанию Украины при участии Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции Украины, Министерству иностранных дел, другим государственным органам, ответственным за выполнение задач Годовой национальной программы, поручено обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения программы в 2009 году.