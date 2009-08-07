Мельниченко собрался идти в Президенты

Перечень потенциальных кандидатов в Президенты пополнился оригинальным экземпляром. Экс-майор госохраны Николай Мельниченко заявил о намерении баллотироваться на высшую должность, передает 5 канал.

Известный на весь мир своими скандальными пленками бывший охранник считает, что именно он - тот кандидат, который будет учитывать интересы простых людей.

В этот раз у ЦИК нет оснований отказать в регистрации, - считает господин Мельниченко. Это уже не первая его попытка попасть в высшие эшелоны власти. 2007-го Мельниченко баллотировался по спискам Партии Свободных демократов, однако эта сила не преодолела проходной барьер, набрав полпроцента голосов.

2002 Центризбирком отказал Николаю Мельниченко в регистрации.