Патриарху Кириллу ничего не грозило

Ни правоохранительные органы, ни представители власти не имели информации о том, что Патриарху Русской православной церкви (РПЦ) КИРИЛЛУ во время его пребывания в Ровно и Ровенской области что-то может угрожать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК сегодня на пресс-конференции, главной темой которой был визит Патриарха КИРИЛЛА в Украину и, в частности, в Ровенскую область.

Раньше, накануне приезда КИРИЛЛА в регион, глава облгосадминистрации говорил, что часть ровенчан рада такому гостю, а часть нет. Однако Патриарх РПЦ все же выразил желание побывать в Ровно и области.

Тогда власти и правоохранительные органы сделали все для того, чтобы как сторонники КИРИЛЛА, так и граждане, которые не хотели видеть главу Российской православной церкви в Ровно и области, могли свободно выразить свои мнения и чувства по поводу визита Московского Патриарха, однако исключительно в рамках закона, отметил В.МАТЧУК.

Как сообщал УНИАН, визит Патриарха РПЦ в Украину длился 10 дней – с 27 июля по 5 августа. На 7-й день визита, когда Патриарх должен был ехать из Крыма в Ровно, состоялись изменения в маршруте, и, вместо Ровно, КИРИЛЛ вернулся в Киев, откуда на автомобиле поехал в Ровенскую область.

По информации пресс-службы патриархии, такие изменения состоялись из-за рекомендаций Секретариата Президента относительно возможных провокаций, однако в СП опровергли эти утверждения и заявили, что решение об изменении маршрута принималось организаторами визита.