УНП требует от Тимошенко вернуть Почаевскую Лавру народу

Фракция Украинской народной партии в Тернопольском облсовете зарегистрировала проект решения о создании временной следственной комиссии, которая изучит законность передачи Почаевской Лавры в аренду Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель фракции УНП в облсовете Владимир БОЛЕЩУК, результатом деятельности комиссии станет обращение к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу отмены распоряжения правительства №438 от 17 июля 2003 года о передаче Почаевского комплекса в аренду как противоречащего интересам Украины.

В.БОЛЕЩУК напомнил, что в июле 2003 года правительство исключило из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Успенский и Троицкий соборы, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус. А когда храмовый комплекс в Почаеве утратил статус памятника архитектуры, все его сооружения на основании решения Госстроя предоставили в аренду УПЦ МП.

“Тогда власть пренебрегла мнением общественности и областного совета, которые выступали против таких действий. Сегодня же, если Юлия ТИМОШЕНКО действительно защищает государственные интересы, она обязана вернуть украинскую святыню украинскому народу”, – говорит В.БОЛЕЩУК.