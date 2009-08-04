Визит Кирилла в Украину тяжело назвать пастырским

Визит Патриарха Русской православной церкви КИРИЛЛА, который широко пропагандировался как пастырский, тяжело таким назвать.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Народного руха Украины.

“Все верующие в Украине надеялись, что его приезд будет способствовать повышению взаимопонимания между конфессиями украинского православия и преодолению раскола среди православных церквей. Вместо этого, тон заявлений, которые звучали из уст московского гостя, больше походил не на пастырское слово, а на патерналистские политические наставления «московского великодержавника»”, - считают авторы заявления.

В частности, по их убеждению, “под проповедями о духовном «тысячелетнем» единстве и словами «Киев – наша южная столица русского православия» просматривалось очень конкретное желание переписать нашу историю, внести смятение в среду украинских православных и набросить на себя рясу «объединителя».

“Ожидая понимания со стороны Патриарха КИРИЛЛА относительно естественного стремления украинцев к развитию собственной Украинской Поместной Церкви, мы получили ответ, что «Поместная Церковь на Украине есть, это Украинская Православная Церковь (Московского патриархата)». Разве это ответ духовника, который хорошо осознает и осведомлен о том, что, по всем социологическим опросам, большинство украинцев стремятся к возобновлению исторической, единой канонической церкви с центром в Киеве, а не за границей?”, - отмечают авторы заявления

В НРУ жалеют, что “визит Патриарха Кирилла так и не стал фактором повышения духовности украинского народа и преодоления раскола среди украинских церквей, а наоборот – состоялась фактическая попытка усиления вражды среди православных в Украине”. “Выбор святых мест в программе пребывания Патриарха не оставляет сомнений относительно попыток Русской православной церкви увеличить свое присутствие и влияние в Украине”, - отмечают в НРУ.

Народный Рух Украины убежден, что “восстановление Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата своего исторического самодостаточного статуса является делом времени и доброй воли украинских православных христиан, которые должны напомнить российскому духовенству, что «в чужой монастырь не стоит ходить со своим уставом». “Досадно, что в Украине некоторые политические силы потакают таким духовникам. Об этом свидетельствуют, в частности, заявления лидера Партии регионов”, - замечают в НРУ.

“Уже сегодня всем понятно, что поместности церкви нам никто не подарит, мы ее должны добиться”, - подчеркивается в заявлении НРУ. По их убеждению, “наилучшим духовным призывом в этом деле для нас должны служить слова Св. Апостола Андрея, который, пребывая с миссией христовою на киевских холмах, сказал: «На горах этих воссияет благодать Божья: большой город будет здесь, Господь освятит эту землю святым водокрещением, и построят здесь много церквей».