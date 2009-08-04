Технические кандидаты будут «мочить» конкурентов горькой правдой?

На предстоящих выборах Президента Украины будут кандидаты, которых будут называть “техническими”, однако их участие в гонке будет обусловлено разными целями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО на пресс-конференции, посвященной роли социологических служб во время нынешних выборов.

По его словам, он наверняка знает, что некоторые небезызвестные люди, которые точно будут кандидатами в Президенты, будут принимать участие в выборах без намерения победить и получить должность главы государства. “Там цель совсем другая – человек думает о перспективе, об определенном политическом проекте, о политической партии и как эту партию пустить в информационное пространство”, - сказал эксперт.

Если человек становится кандидатом в Президенты, отметил А.БЫЧЕНКО, у него автоматически становится намного больше возможностей для того, чтобы появляться в СМИ. “Таким образом, значительная часть кандидатов, которых назовут “техническими”, будет преследовать совсем другую цель. Это будет игра на будущие парламентские выборы”, - считает он.

Конечно, отметил эксперт, будут “технические“ кандидаты, которые будут играть “черную“ роль. По его словам, их основной задачей будет “мочить” конкурентов, то есть, “говорить не то что неприятные, а совсем неприятные вещи о конкурентах определенного кандидата”. При этом, сказал А.БЫЧЕНКО, часто именно такая информация в предвыборной кампании бывает самой правдивой.