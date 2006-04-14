Черновецкий расписался за Бога

Новый Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принес присягу.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония принесения присяги прошла только что на заседании сессии Киевского городского совета V созыва.

В своей речи после получения удостоверения Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил всех киевлян за поддержку его на выборах мэра 26 марта. Он отметил, что очень волнуется, «потому что все, что здесь происходит сейчас, совсем необычно». Новый мэр подчеркнул, что киевляне всегда будут в его сердце.

«Я не имею никаких претензий к тем, кто не пришел сегодня на это собрание, ни к тем, кто голосовал за моих оппонентов, ни к тем оппонентам, которые говорили обо мне разные ужасные вещи и показывали меня за государственный счет как какого-то ужасного человека. Ни к кому. Есть справедливость, есть правда и есть Бог, который всегда со мной», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, пообещав также, что с сегодняшнего дня «Бог будет над каждым киевлянином».

Он пообещал, что все его поступки будут моральными, и что никому никогда не будет стыдно за то, что он собирается делать в дальнейшем. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что чувствует гордость за тех депутатов, которые имели мужество во время предвыборной гонки не вступать в «подковерные переговоры». Он еще раз выразил восхищение мужеством членов теризбиркома. «Хотели они, может, другого (мэра – УНИАН). Но делали все по закону», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также поблагодарил присутствующих в зале министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и начальника киевской милиции Виталия ЯРЕМУ, которые, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, не дали сорвать выборы в столице и «выиграть мне с колоссальным преимуществом в 150 с лишним тысяч голосов».

«Скоро вы узнаете все о том, кто что делал, и кто на кого влиял», - подчеркнул новый мэр.

Обращаясь к собравшимся и на камеры, он пообещал, что отныне им не будет принято ни одно секретное решение, “ни одна телекомпания не будет лишена возможности присутствовать здесь и освещать свою позицию».

Несмотря на то, что с речью на русском языке, присягу новоизбранный Киевский председатель зачитал на государственном языке, в конце которой пообещал с каждым днем все лучше и лучше разговаривать на украинском языке.