Минсемьи представили нового главу

Сегодня вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК представил коллективу Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта нового министра Виктора КОРЖА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, на церемонии представления Д.ТАБАЧНИК отметил, что В.КОРЖ является человеком, опытным в вопросах, которыми занимается министерство – в Верховной Раде В.КОРЖ был членом комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, председателем подкомитета по вопросам физической культуры и спорта.

Вице-премьер-министр поблагодарил предыдущего министра Юрия ПАВЛЕНКО за успешную работу и инициативы, которые были начаты в сфере защиты прав детей, демографической политики, физической культуры и спорта. При этом Д.ТАБАЧНИК выразил уверенность, что В.КОРЖ продолжит начатые предшественником положительные наработки.

В ходе выступления Д.ТАБАЧНИК отметил, что в первом чтении закона о государственном бюджете Украины на 2007 год на финансирование этой сферы предусматривалось выделить 558 млн. грн., на второе чтение в Верховную Раду направлен проект, в котором финансирование увеличено до 729 млн. грн.

Также вице-премьер-министр отметил, что за время своего существования министерство пережило многих реорганизаций, поэтому очередное разделение сфер, которыми занимается министерство, не целесообразно.

В свою очередь Ю.ПАВЛЕНКО подвел коротко итоги работы министерства за 2 года. В частности, он отметил, что министерство провело значительную работу в сфере защиты прав ребенка, а именно: создан Государственный департамент по усыновлению и защите прав ребенка, начата реформа интернатних заведений, разработан «Национальный план действий по реализации конвенции ООН о правах ребенка на 2006–2016 гг..», в сфере физической культуры и спорта была качественно осуществлена подготовка к Олимпиаде в Турине, разработана и утверждена правительством «Государственная программа развития физической культуры и спорта», в сфере демографического развития впервые за годы независимости Украины разработана и утверждена «Стратегия демографического развития».

Ю.ПАВЛЕНКО поблагодарил весь коллектив министерства за 2 года совместной плодотворной работы и пожелал успехов В.КОРЖУ.

В свою очередь новый министр В.КОРЖ заверил коллектив, что является сторонником эволюционного, а не революционного подхода, поэтому все позитивные проекты министерства будут иметь развитие.

В.КОРЖ отметил, что перед министерством стоит ряд первоочередных задач, таких как переход к семейным формам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, улучшение демографической ситуации, подготовка к Олимпийским играм 2008 года и др. Министр пообещал делать все, что будет в его силах, чтобы вопросы, которыми занимается министерство, всегда были приоритетными для государства.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.ПАВЛЕНКО написал заявление о политической отставке в связи с переходом в оппозицию политической силе, которая делегировала его в состав правительства.

30 ноября Верховная Рада Украины удовлетворила отставку Ю.ПАВЛЕНКО.

1 декабря депутаты поддержали предложение премьер-министра о назначении В.КОРЖА министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В.КОРЖ (1957 г.р.) был избран в парламент по списку Партии регионов под номером 172.