Луценко доволен решением парламента

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что гордится результатами своей работы на этом посту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на представлении премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ нового руководителя МВД Василия ЦУШКО.

В начале своей речи Ю.ЛУЦЕНКО поблагодарил Президента и парламент за то, что они дали ему возможность не полные два года возглавлять МВД.

«Я счастлив и горд тем, что почти два года возглавлял этот трёхсоттысячный коллектив, и тем, что мы сделали», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он выразил уверенность, что органы МВД и в дальнейшем будут оставаться вне политики.

Комментируя свое увольнение, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Честно говоря, я доволен решением парламента, потому что борьба с ЛУЦЕНКО уже перешла в борьбу с милицией». В то же время он отметил, что лично для него День работников милиции навсегда останется праздником.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря ВР проголосовала за отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность лидера фракции СПУ В.ЦУШКО.