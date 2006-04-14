Все заместители мэра Чернигова уволились

Все заместители Черниговского городского председателя и руководители отдельных управлений, которые работали с предыдущим городским председателем Александром СОКОЛОВЫМ, написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

Уволились начальники финансового управления и управления торговли, услуг и развития предпринимательства городского совета, руководитель юридического отдела.

Как объясняют в пресс-службе Черниговского городского совета, заместители и руководители не согласились работать с новой командой, формированием которой занимается новый городской председатель Николай РУДЬКОВСКИЙ.

В то же время, по словам нового мэра, он не собирается делать кадровую революцию в горсовете. "Мы пойдем эволюционным путем, оставив отшлифованный механизм кадровой работы", - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Новые заместители председателя, секретарь совета будут назначены во время сессии городского совета, которая запланирована на 18 апреля. Тогда же планируется утвердить состав исполнительного комитета и даже провести первое его заседание.