У Ющенко есть 8 гектаров земли

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обнародовал свою декларацию о доходах за 2005 год.

Как передает корреспондент УНИАН, ксерокопию декларации журналисты сегодня получили на брифинге в Секретариате Президента Украины.

Общая сумма совокупного дохода Президента Украины составляет 288020,40 грн. Из них заработная плата – 273060,28 грн., дивиденды, проценты, роялти – 14960,12 грн.

Общая сумма совокупного дохода членов семьи Президента Украины составляет 384975,80 грн. Из них дивиденды, проценты, роялти – 44495,55 грн.; доходы от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности – 323790,00; доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 16690,25 грн.

Среди обязательств финансового характера, в том числе за рубежом, в декларации указано, что Президент уплатил в Украине на содержание имущества 29046,00 грн., члены его семьи уплатили 121997,55 грн., в том числе 89622,35 грн. - за рубежом.

Среди недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, Президентом задекларированы земельные участки общей площадью 79319 кв. м; жилой дом на 618 кв. м; квартира на 371,9 кв. м. Членами его семьи задекларированы земельные участки общей площадью 1633,5 кв. м и квартира в 300 кв. м.

Согласно декларации, Президент Украины и члены его семьи не владеют транспортными средствами.

В разделе относительно сведений о вкладах в банках, ценных бумагах и других активах указано, что номинальная стоимость приобретенных Президентом ценных бумаг составляет 236 грн., а сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях – 267329,40 грн. Номинальная стоимость ценных бумаг (за рубежом), приобретенных членами семьи Президента, составляет 2020000 грн.; размер вкладов (паев) в фонды телосложений (паевых) предприятий, учреждений, организаций составляет 13100 грн.; сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях (за рубежом) – 1262500 грн.

В декларации указано, что к членам семьи Президента Украины относятся его супруга Екатерина ЮЩЕНКО, дочки София и Христина и сын Тарас.

На брифинге, отвечая на вопрос журналистов относительно дохода от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности супруги Президента, пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила, что Е.ЮЩЕНКО имеет недвижимое имущество, которое сдает в аренду.

И.ГЕРАЩЕНКО также добавила, что в декларации доходов Президента за 2005 год не отражены две денежные премии, которые В.ЮЩЕНКО получил в 2005 году вместе с международными премиями, которые присуждались ему международными организациями. Эти сведения, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, будут отображены в декларации о доходах за следующий период.