Конфликт во Львове: коммунисты грозят рассказать Платини

На Мемориальном комплексе «Холм Славы» на улице Пасечной во Львове состоялись торжественные мероприятия по случаю 65-й годовщины освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков. После возложения венков и цветов к могилам павших освободителей Львова руководством Львовской ОГА, Львовского областного и городского советов начался митинг левых сил и ветеранских организаций города, в котором приняли участие представители КПУ, ПСПУ, партии «Русский блок», развернувшие на центральной аллее Мемориала георгиевскую ленту длиной несколько десятков метров.

Во время митинга 1-й секретарь Львовского обкома Коммунистической партии Украины Александр КАЛИНЮК заявил, что сегодня коммунисты выявили «очередной акт вандализма – изувечен постамент памятника «Родина-Мать», под которым находится братская могила 30 воинов-освободителей Львова».

«Ежегодно во Львове определенные политические силы целеустремленно планируют и воплощают в жизнь провокационные выпады против истории, против прошлого наших родителей и дедов. Вандалы уничтожают, раскурочивают памятники советским воинам-освободителям не без молчаливого попустительства местных властей, которые не против того, чтобы вообще демонтировать эти памятники. Сегодня мы обнаружили, что из постамента памятника «Родина-Мать» было демонтировано, при этом с частичным повреждением самой основы, около 7 метров бронзовой ленты. Это уже не первый случай вандализма в отношении этого памятника, с которого ранее была похищена бронзовая таблица с надписью», - заявил А.КАЛИНЮК.

Лидер львовских коммунистов отметил, что «местные власти пренебрегают законом, который обязывает их содержать в надлежащем состоянии этот мемориал», и заявил, что коммунисты будут обращаться в прокуратуру и другие правоохранительные органы с тем, чтобы к ответственности были привлечены должностные лица, отвечающие за сохранение мемориала. По его словам, акция была тщательным образом спланирована именно к годовщине празднования, поскольку, «еще неделю тому назад гирлянда была на месте».

Участники митинга приняли обращение на имя городского председателя Львова Андрея САДОВОГО с требованием «немедленно благоустроить захоронения советских воинов и обеспечить их надлежащую охрану». Также авторы обращения определили для городского председателя Львова конечную дату, к которой необходимо благоустроить все солдатские захоронения во Львове, – ко дню освобождения Украины от немецких захватчиков то есть, по их словам, к 28 октября 2009 года.

В случае невыполнения этих требований коммунисты совместно с прогрессивными социалистами, партией «Русский блок» и рядом ветеранских организаций прибегнут к акциям протеста «против проведения во Львове финальной части Евро-2012».

«Мы уже сегодня формируем пакет фото- и видеоматериалов о состоянии военных захоронений во Львове, который будет в ближайшие дни направлен с соответствующим обращением Президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ. Мы будем просить Мишеля ПЛАТИНИ отказать Львову в праве принимать матчи Евро-2012 в связи с позорным состоянием военных захоронений и пренебрежением памятью прошлого со стороны городских властей Львова и городского председателя Андрея САДОВОГО», - заявил А.КАЛИНЮК.