Кличко настаивает, чтобы прокурор разобрался с Черновецким

Депутат Киевсовета, лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО обратился с депутатским запросом к прокурору Киева Евгению БЛАЖИВСКОМУ с просьбой составить протокол об административном нарушении в отношении председателя столичной горгосадминистрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличка, это связано с тем, что в мэрии не был в определенные законодательством сроки рассмотрен протест прокуратуры на утвержденный Перечень платных услуг, предоставляющихся коммунальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города и районов.

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ так и не смог рассмотреть протест прокуратуры по своему распоряжению о перечне из 77 платных услуг, предоставляемых коммунальными предприятиями. Без всякой уважительной причины он проигнорировал требование действующего законодательства, которое обязывает это сделать. Потому я настаиваю на предусмотренной законом ответственности для этого должностного лица», - заявил В.КЛИЧКО.

В пресс-службе блока напоминают, что 28 апреля текущего года В.КЛИЧКО обратился в прокуратуру г. Киева и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с запросами, в которых просил дать разъяснение о соответствия распоряжения №74 «Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых коммунальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города и районов в городе Киеве» нормам действующего законодательства Украины и принять соответствующие меры.

Как информируют в Блоке Кличко, прокуратура подтвердила, что вышеупомянутое распоряжение принято с нарушением требований действующего законодательства, и внесла протест о его отмене. Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства также сообщило, что распоряжение председателя КГГА не отвечает актам высшей юридической силы и принято с превышением предоставленных ему полномочий.

“Со времени внесения протеста прошел месяц, но информации о рассмотрении ЧЕРНОВЕЦКИМ протеста прокуратуры до сих пор нет. И это является основанием для составления протокола об административном нарушении”, - считают в Блоке Кличко.