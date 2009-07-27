Пукач отказался от адвоката

Бывший начальник Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ, который обвиняется в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе, отказался на период досудебного следствия от услуг адвоката Сергея ОСЫКИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил сам С.ОСЫКА, сославшись на полученное от Генеральной прокуратуры постановление, в котором отмечается, что А.ПУКАЧ сделал письменное заявление об отказе от его услуг.

«Сегодня Генеральная прокуратура прислала постановление об отказе А.ПУКАЧА от моего участия в уголовном деле как защитника в связи с тем, что обвиняемый ПУКАЧ сделал письменное заявление о том, что в услугах адвоката ОСЫКИ во время досудебного следствия не нуждается», - сказал С.ОСЫКА.

Вместе с тем, по словам адвоката, в своем заявлении А.ПУКАЧ не исключил, что в будущем может снова привлечь С.ОСЫКУ или других адвокатов к своей защите.