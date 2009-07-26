Командование ВМФ признает вину за ошибки при перевозке боеприпасов

Командование Военно-морского флота России признает вину за ошибки, допущенные Черноморским флотом РФ при транспортировке боеприпасов и военной техники в Севастополе.

Об этом сказал сегодня журналистам в Севастополе главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ.

"Мы признаем, что со стороны Российской Федерации были нарушения в реализации базовых соглашений по базированию Черноморского флота в Севастополе", - сказал он.

В.ВЫСОЦКИЙ уточнил, что эти нарушения были связаны с неправильным оформлением документов при транспортировке опасных грузов.

Как сообщал УНИАН, в течение июля украинские правоохранительные органы зафиксировали три случая нарушения российскими военными Черноморского флота РФ условий перемещения подразделений и вооружений по Севастополю.

Главнокомандующий ВМФ также обещает, что если служебное расследование выявит виновных в недавнем инциденте с бронетранспортерами в Севастополе, то они будут серьезно наказаны.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая сегодня в Севастополе на просьбу журналистов прокомментировать инцидент с бронетранспортерами ЧФ РФ, В.ВЫСОЦКИЙ сказал, что, во-первых, «есть соответствующее соглашение, по которому обе стороны должны скрупулезно, подчеркиваю это слово, выполнять свои обязанности. Я признаю, что по некоторым позициям были нарушения с российской стороны. В конечном итоге, надо хорошо понимать, что если мы здесь собираемся, скажем так, сосуществовать, и по серьезным задачам, то соглашения надо выполнять. Это одна сторона вопроса».

Кроме того, отметил В.ВЫСОЦКИЙ, «группа офицеров - вот праздники пройдут - именно офицеров Главкомата Военно-морского флота эту ситуацию будет расследовать. Мы уже с понедельника займемся, проведем свое расследование, и если выявим виновных лиц, они будут наказаны, и даже серьезно».

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские СМИ распространили информацию о якобы блокировании украинской стороной в Севастополе колонны бронетранспортеров. Однако, в тот же день Управление МВД Украины в г. Севастополе опровергло сообщения о том, что ГАИ заблокировало выезд из яхт-клуба Черноморского флота колонны бронетранспортеров ЧФ РФ, принимавшей участие в генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России.

Как стало известно УНИАН из источника, близкого к штабу ЧФ РФ, колонна выехала из расположения яхт-клуба, но сразу же остановилась -после того, как поступила «внутренняя команда», очевидно, от Военной автоинспекции ЧФ. Источник предположил, что «кто-то дал такую команду, но это никак не украинские власти».