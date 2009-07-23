Российские БТРы в Севастополе уплыли морем без скандала

Управление МВД Украины в городе Севастополе опровергает появившееся в российских СМИ сообщение о том, что ГАИ Севастополя сегодня заблокировало выезд из яхт-клуба Черноморского флота колонны бронетранспортеров ЧФ РФ, принимавших участие в генеральной репетиции парада по случаю предстоящего Дня ВМФ.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела общественных связей УМВД Украины в городе Севастополе Рената МАЙБОРОДА.

«Никакой остановки, или, тем более, блокирования колонны бронетранспортеров милицией не было. После взаимного согласования с властями командование ЧФ РФ с тем, чтобы не создавать опасность движению транспорта и с целью сохранения экологии приняло решение отправить бронетранспортеры к месту постоянной дислокации морским путем, на корабле», – сказала она.

Как сообщил источник УНИАН, близкий к штабу ЧФ РФ, колонна сначала выехала из расположения яхт-клуба, но сразу же остановилась, после того, как поступила «внутренняя команда», очевидно, от Военной автоинспекции российского ЧФ РФ. Источник предполагает, что «кто-то дал такую команду ВАИ флота, но это никак не украинские власти».

По информации собеседника агентства, российские бронетранспортеры после высадки во время генеральной репетиции (во время репетиции и самого парада высадка бронетехники производится посреди Севастопольской бухты из большого десантного корабля – УНИАН) направились, как это делается все годы, в 57-й Яхт-клуб ЧФ РФ.

«Какие на самом деле у российских военных были планы – совершить марш по улицам города в район бухты Казачья, к месту постоянной дислокации, что в последние годы встречало неприятие у украинских властей, или вернуть бронетранспортеры обратно на корабли – пока неизвестно», - сообщил источник.

Справка. Российское информационное агентство ИТАР-ТАСС сегодня сообщило, что в Севастополе украинские власти задержали колонну бронетранспортеров Черноморского флота, принимавших участие в репетиции парада, который состоится 26 июля по случаю Дня ВМФ России.

По данным ИТАР-ТАСС, как и год назад, сегодня сотрудники украинских правоохранительных органов заблокировали выезд из яхт-клуба Черноморского флота. Именно сюда прибывают БТРы после высадки с российских военных кораблей во время парада. Руководство украинской ГАИ утверждает, что проезд БТРов по Севастополю якобы не согласован с украинскими властями.