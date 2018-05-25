Часть Севастополя могла просто сгореть

Российские военные подвергают город опасности. Ракеты перевозятся по улицам без каких-либо мер предосторожности… «Дружба славянских народов – смертельна», – заявил адмирал ЧФ РФ...

Улицы Челюскинцев и Кряжева, а также спуск Водопьянова, что на Северной стороне Севастополя, за всю свою многолетнюю историю так, как текущим летом, наверное, еще не гремели. Может, никогда и не бывать бы им на полосах не только местных газет, на всевозможных Интернет-ресурсах, если бы, мягко скажем, не упрямство моряков Черноморского флота России и не – скажем с некоторым преувеличением – приставучесть севастопольских милиционеров. Именно на этих улицах уже трижды за последний месяц работники ГАИ останавливали колонны автомобильной техники ЧФ РФ, перевозившей крылатые ракеты с причала бухты Куриная (здесь, кстати, по соседству с кораблями Военно-Морских Сил Украины, базируются малые ракетные корабли и катера российского ЧФ) на ракетно-техническую базу, в воинскую часть ЧФ РФ №13189, расположенную в районе поселка Сахарная Головка (еще эту местность называют Кара-Коба – старое, крымско-татарское название).

Вообще-то, практически все жители названных улиц Северной стороны родились в рубашке, и уже сейчас они должны крепко благодарить Бога. За что, и не преувеличивает ли автор?

Напомним хронологию событий.

8 июля работники отдела ГАИ УМВД Украины в городе Севастополе задержали на ул. Челюскинцев колонну грузовых автомашин Черноморского флота России, в состав которой входили три ракетовоза на базе «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны (ее представляли военнослужащие ЧФ РФ, вооруженные автоматами, и один – пистолетом Макарова) и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз. Сославшись на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, предъявить груз для осмотра российские военнослужащие отказались. Однако украинские правоохранители настояли на проверке и установили, что по улицам города провозят – без каких-либо разрешительных документов… крылатые ракеты.

Севастопольская милиция позже сообщила, что движение данной колонны было приостановлено в связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины о ее передвижении за пределами мест постоянной дислокации в нарушение п. 5 ст. 15 соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины. Как отмечалось в сообщении отдела связей с общественностью севастопольской милиции, «за перевозку без согласования крупногабаритного груза в отношении старшего колонны и трех водителей составлены административные протоколы по ст. 132 КУоАП Украины.

В связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины передвижения колонны за пределами постоянной дислокации составлен акт, который подписали представители компетентных органов Украины и воинской части ЧФ РФ».

21 июля работники ГАИ остановили два ракетовоза и автомобиль ГАЗ-66 с личным составом караула воинской части №13189, дислоцирующейся в районе поселка Сахарная Головка. Осуществлялась перевозка в часть (на ракетно-техническую базу) двух крылатых ракет «Малахит», в разобранном виде, внутри контейнеров. Также с причала «Куриная», где базируются малые ракетные корабли ЧФ РФ. Официального комментария со стороны правоохранительных органов Севастополя тогда не последовало. Но доподлинно известно, что украинские силовики составили акт о правонарушении. В нем акцентируется на нарушении установленного порядка передвижения транспортных средств по территории Украины вне воинской части, то есть, нарушено требование о подаче за 10 суток установленным порядком (через Министерство обороны Украины) заявки на передвижение.

Наконец, 23 июля, была остановлена автоколонна из трех грузовых автомобилей, принадлежащих все той же воинской части ЧФ РФ. Автоколонна перевозила три крылатых противокорабельных ракеты типа „Москит”. Как официально сообщило УМВД Украины в городе Севастополе, движение данной колонны было приостановлено в связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины о передвижении ее за пределами мест постоянной дислокации в нарушение п. 5 ст. 15 соглашения между РФ и Украиной «О статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины». Снова за перевозку крупногабаритного груза без согласования работники милиции в отношении старшего колонны и трех водителей составили административные протоколы по ст. 132 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, был составлен акт о выявленном нарушении установленного порядка передвижения.

Добавим, что, по имеющейся информации, 22 июля российской «ракетной колонне» удалось «проскочить» все теми же улицами. Не сказать, что «незамеченной», но, по крайней мере, «не остановленной». Украинские силовики и спецслужбы знали, но что-то у них, видно, «не сработало».

Но даже когда «срабатывало», представителям ГАИ – и это подтверждает оперативное видео – каждый раз было непросто объяснить российским военнослужащим, почему их остановили. Особенно непростой диалог возникает, когда со стороны ГАИ – сержант милиции, а со стороны ЧФ РФ – оперативно прибывший на место события и не скрывающий своего превосходства командир части, в звании капитана 1 ранга (полковника). Позже, когда подъезжают руководители ГАИ, представители СБУ, МЧС, миграционной службы, украинская сторона чувствует себя уже значительно увереннее. Но – не всегда убедительно. Если заметили, российским военным вменяется в вину то нарушение п. 5 ст. 15 соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины, то требований Указа Президента Украины №705, предусматривающего, в частности, предоставление за 10 суток в установленном порядке (через Министерство обороны Украины в лице Военно-Морских Сил Украины) заявки на передвижение техники…

Да и реакция МИДа Украины какая-то невразумительная, нечеткая. Официальный представитель МИДа России Андрей Нестеренко, отвечая на вопрос УНИАН, позволяет себе заявлять, что 8 июля, во время перевозки военнослужащими ЧФ РФ ракет в Севастополе, не было нарушено соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины, так что, дескать, заявления украинской стороны в российском внешнеполитическом ведомстве вызвали удивление. По словам дипломата перевозка боезарядов, которые принадлежат российскому флоту в Севастополе, была «традиционным действием» по их передислокации из одного объекта ЧФ на другой. Мол, «никаких новых действий наши военные не осуществляли. Поэтому действия украинской стороны были для нас сюрпризом».

Через несколько дней после первого «случая задержания» колонны российских военных, произошедшего, как уже говорилось, 8 июля, мы беседовали с капитаном 1 ранга, офицером штаба ВМС Украины, профессиональным ракетчиком, прослужившим около 20 лет на ракетно-артиллерийских кораблях Черноморского флота бывшего СССР, в том числе на ракетном крейсере, а также в арсенале Черноморского флота (на должности начальника отдела учета). Фамилии офицера не называем, но, как он сам говорит, «бывшие коллеги на ЧФ РФ и так догадаются, кто это».

– Согласно руководящим документам, во время перевозки подобных грузов впереди колонн должна идти машина сопровождения, а сзади – машина прикрытия, то есть, тягач. Однако, судя по имевшимся в прессе фотографиям, всего этого не было. Но зачем-то присутствовала пожарная машина… Ведь если перевозятся только планеры ракет, то есть ракеты без топлива, без окислителя и без боевых частей, то в принципе пожарная машина не нужна! Но обязательно должно быть сопровождение военной автоинспекции, а еще лучше – ГАИ. Когда мы возили такие грузы по городу в советское время, то обязательно подключали гражданскую автоинспекцию, – говорит капитан 1 ранга. И добавляет: – Может, сейчас действуют другие документы. Кстати, украинские документы требуют то же самое, только они еще более ужесточены по мерам безопасности. То есть, даже нам, отечественным военным морякам, чтобы перевезти такой груз, необходимо заранее оповестить местные власти, милицию, СБУ, вызвать сопровождение военной автоинспекции. И конечно, желательно договориться с ГАИ – с целью обезопасить себя от гражданских водителей, которые порой ведут себя неадекватно. Думаю, российские документы требуют того же, иначе, получается, в России больше рискуют жизнью и здоровьем людей, нежели в Украине…

Как считает офицер, случившееся 8 июля – «чистый прохлоп командира ракетно-технической базы».

– Это чистейшая халатность, – сказал он, – просто надежда на авось.

Капитан 1 ранга не исключает, что командир части дал команду, но не проконтролировал ее исполнение, а заместители побоялись доложить, что не согласовали, и решили втихую прокрутить это дело.

Офицер добавляет:

– Если бы на таком «влетел» украинский командир части, он уже, наверное, собирал бы вещи, а может быть, спарывал погоны. Рисковать на пустом месте… Нельзя рисковать жизнью военнослужащих, но жизнь гражданских людей тут вообще ни при чем. Поэтому, такие вещи не прощаются.

Офицер уточнил, что комментирует только то, что было в прессе.

– Может быть, наши российские коллеги перевозили пустые планеры. Но тогда возникает вопрос: зачем колонну сопровождала пожарная машина?

На Черноморском флоте бывшего СССР в Севастополе было две ракетно-технические базы: в районе поселка Сахарная Головка, база 1-го разряда, и в Сухарной балке – база 2-го разряда (как раз здесь когда-то служил наш собеседник). При разделе Черноморского флота обе эти базы отошли российскому ЧФ. И если с базы на базу можно перевезти ракеты, практически минуя город, то от «Куриной» до Сахарной Головки примерно четверть 30-километрового маршрута проходит по обычным жилым районам. Причем дома здесь стоят очень близко от дороги. А последняя – сплошь с крутыми поворотами, в которые еще надо постараться «вписаться». А тут – негабаритный груз…

– Если, как пишет пресса, 8 июля груз везли на трех ракетовозах, то это значит, что везли 3 или 6 ракет, потому что на одном ракетовозе можно перевозить до двух ракет. Значит, ракеты были боевые, снаряженные боевыми частями, – говорит капитан 1 ранга. – Потому что на причале боевые части не извлекаются. А это, в свою очередь, значит, что если бы какой-нибудь пьяный водитель въехал в этот ракетовоз и пробил бак с топливом, то находящиеся в округе люди или сгорели бы заживо, или отравились бы этим ракетным топливом.

– Очевидно, это ракеты «Малахит» П-120 – боевые. И так же очевидно, что они были снаряжены боевыми частями, потому что на катерах такие ракеты не могут быть снаряжены инертными частями, – рассуждает наш собеседник.

То есть, делает вывод офицер, «своими действиями российские военные поставили под угрозу жизни севастопольцев. Надо было согласовать перевозку с украинскими властями. Которые, как известно, практически всегда идут навстречу российским морякам.

Трудно не согласиться со многими выводами капитана 1 ранга. Тут, действительно – или преступная безалаберность, или какие-то принципы. А скорее – и одно, и другое. В последнее время российская сторона стала возить ракеты едва ли не ежедневно, невзирая на всю шумиху вокруг этого. И не только не согласовывает свои действия со страной пребывания, но и допускает элементарную небрежность. Например, задержанная 21 июля колонна двигалась без знаков автоколонны, предусмотренных правилами дорожного движения. Как выяснилось в ходе проверки, путевой лист наличествовал только у одного водителя, но в нем не было указано, куда, откуда и что именно перевозится. Вначале водители и старший автоколонны говорили, что перевозят в контейнерах ЗИП (запасные части к вооружению). Прибывшее на место события командование воинской части 13189 (Сахарная Головка) стало утверждать, что контейнеры вообще пустые. Однако сделанные определенными людьми за несколько часов до этого фотографии (местная ТРК «Бриз» на следующий день показала эти фото) свидетельствовали о том, что с катеров российские военные разгрузили крылатые ракеты корабельного базирования «Москит»… Потом российские военные долго «ломали языковую комедию».

Самым «урожайным» на художества российских моряков был день 23 июля. Мало того, что снова ГАИ вынуждена была остановить очередную колонну с ракетами, так еще имела место нашумевшая история с бронетранспортерами морской пехоты ЧФ РФ. Кстати, первыми шум подняли российские же СМИ: не пускают, мол, наши 22 БТРа проехаться по практически всему городу с прикрепленными на боевых машинах достаточно больших размеров Андреевским и… государственным флагами. Надо было видеть (это показала ТРК «Бриз») выражения лиц и настроения российских военных. Российский адмирал, проходя мимо камеры, не стесняясь, во всеуслышание сказал: «Дружим – приказано. Дружба славянских народов – она смертельна…» А второй военный ему вторил: «Дружба до поросячьего визга!»

Кстати, вечером 23 июля местные пророссийские СМИ немало сокрушались, ругали украинскую власть (которая, между прочим, сделала все, чтобы не «ранить» самолюбие российских военных и в открытую не признавалась, что, скажем так, нашла способы воспрепятствовать движению колонны), и очень сожалели, что моряки ЧФ РФ не показали, «кто в доме хозяин».

Несколько странным выглядит и то, что молчат местные организации украинских политических партий. Удивляет это и лидера общественной организации «Украинская громада Севастополя» Мирослава Мамчака:

– Украинская громада Севастополя решительно протестует против циничных нарушений моряками ЧФ действующего законодательства Украины и соглашений по флоту от 1997 года. Между тем, люди – жители и гости города – становятся фактически заложниками амбиций руководства ЧФ РФ. Понятно, что ракеты и другое оружие и технические средства нуждаются в техосмотре, обслуживании, регламенте и так далее. Но есть ведь соответствующие нормативы и технологии. А что мы видим? Колонны автомобилей без обеспечения со стороны ГАИ, МЧС Украины курсируют густонаселенными районами города, угрожая не только экологии, но и всем тем, кто встретится им на дороге. При этом движение транспорта ведь не останавливается, а это может привести к катастрофе.

Не менее категорично Мирослав Андреевич, кстати, в прошлом военный, а ныне капитан 1 ранга в запасе, высказался и по истории с бронетранспортерами:

– Это заранее планировалось как политическая акция, потому что вся эта техника вышла на берег с российскими государственным и военно-морским флагами и собирались продемонстрировать, что это «город российской славы». Разве это не провокация?

В связи с этим Украинская громада Севастополя требует от руководства страны и силовых структур принятия неотложных мер по недопущению подобных акций со стороны российского флота в Севастополе.

– Иначе Украинская громада будет сама применять меры по блокированию воинских частей во время их попыток проводить такие военно-политические акции, – сказал Мамчак.

Наверное, стоит прислушаться.

Олег Леонтиевский, для УНИАН