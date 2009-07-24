СНБО: самовольные действия ЧФ РФ могут усилить напряженность

Нарушение российской стороной соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины может привести к усилению напряженности в отношениях между двумя странами.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу нарушений российскими военными моряками порядка перевозки боеприпасов в Севастополе.

Как отмечается в заявлении, остановка украинскими правоохранительными органами автомобилей-ракетовозов ВМФ РФ 23 июля является уже третьим случаем грубого нарушения национального законодательства Украины и пункта 5 статьи 15 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины в течение последнего месяца. ”Вывод очевиден - факты нарушений со стороны военных РФ на территории Украины приобретают системный характер”, - говорится в документе.

В СНБО отмечают, что командование Черноморского флота РФ, несмотря на предостережение украинских компетентных органов и заявление Министерства иностранных дел Украины, продолжает игнорировать положение упомянутого двустороннего Соглашения, международное право и законодательство Украины. В результате ставятся под серьезную угрозу жизнь жителей Севастополя и национальная безопасность Украины.

”Создается впечатление, что нам сознательно пытаются продемонстрировать неуважение к национальному суверенитету и заставить привыкнуть, что такие самовольные действия российских вооруженных сил станут привычным явлением. Цель – усилить напряженность между двумя странами”, - считают в Совете нацбезопасности.

В то же время в заявлении отмечается, что Украина, несмотря на подобные случаи, которые ухудшают атмосферу двусторонних партнерских отношений, остается верной принципам стратегического партнерства с РФ и будет делать все для сохранения мира, добрососедства и исторического родства народов.

”Это важная программная позиция Президента Украины, государственных институтов и политических элит, выполнение которой возможно исключительно в условиях взаимоуважения, равноправия и построения отношений на принципах четкого соблюдения норм международного права, положений совместных соглашений и требований национального законодательства”, - подчеркивается в заявлении СНБО.

Как сообщал УНИАН, в течение июля украинские правоохранительные органы зафиксировали три случая нарушения российскими военными Черноморского флота РФ условий перемещения подразделений и вооружений по Севастополю.