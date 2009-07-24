ВР пикетируют с требованием снять с депутатов неприкосновенность

24 июля политическая партия «Молодая Украина» провела пикетирование Верховной Рады с требованиями лишить народных депутатов статуса неприкосновенности и привлечь к ответственности депутата от «Народной самообороны» Кирилла Куликова, которого активисты партии обвиняют в использовании депутатского мандата для прикрытия рейдерской атаки на строительство по ул.Гончара, 17-23.

Как отмечается в обращении «молодоукраинцев» к Председателю Верховной Рады Владимиру Литвину, «для Украины уже стали будничными полный правовой нигилизм народных избранников и случаи грубого нарушения законодательства под прикрытием депутатского мандата.

В последнее время количество проявлений депутатского произвола катастрофически увеличились. Это по-настоящему пугает законопослушных граждан».

По мнению активистов «Молодой Украины», скандальная трагедия при участии бютовца Лозинского, которого разыскивают по подозрению в убийстве – лишь вершина айсберга депутатского произвола.

«С недавних пор на сомнительной ниве политического рейдерства отметился и депутат из фракции «НУ-НС» Кирилл Куликов. Цинично в нарушение законодательства, он ворвался на частную территорию строительства по ул. О.Гончара, 17-23, где устроил настоящий разгром частного имущества компании-застройщика ООО «Инвестиционно-строительная группа». Среди инвесторов строительства – бизнесмены из США, Австрии и Израиля. Стражи порядка, запуганные «неприкосновенным» Куликовым, не предпринимали никаких попыток остановить разрушение на объекте, говорится в обращении партии.

Среди лозунгов «молодоукраинцев» - «Отменить неприкосновенность – ваша обязанность», «Куликов! рейдерство и депутатство – вещи несовместимые!», «Куликов! Мандат - не фиговый листок!» и др.

По информации пикетирующих „Молода Украина” уже начала сбор подписей за отмену депутатской неприкосновенности.

«Только по последним нескольким дням нашу инициативу поддержало свыше 10 тис.громадян. Другого выхода мы не видим. Безграничная власть окончательно развратила народных избранников, потому самое справедливое, что должен сделать украинский народ – это отменить депутатскую неприкосновенность и поставить народных избранников в вопросе ответственности перед законом на одном уровне с простыми гражданами», - отмечается в обращении партии к спикеру парламента.