ВР поддержала поправку об увеличении залога для кандидатов в Президенты

Верховная Рада Украины уже почти два часа рассматривает Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины”

Как передает корреспондент УНИАН, к настоящему времени депутаты уже рассмотрели почти 300 поправок из 469, которые поданы к этому законопроекту для рассмотрения во втором чтении.

В частности, ВР уже рассмотрела поправку, которая касается сокращения срока президентской избирательной кампании с 120 дней до 90, поправку о формировании территориальных избирательных комиссий по представлению кандидатов в Президенты.

Также ВР рассмотрела и поддержала поправку об увеличении с 500 тыс. до 2,5 млн. грн. денежного залога для регистрации кандидатов в Президенты.