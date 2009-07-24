Патриарх Кирилл: позволю себе задать Ющенко конкретные вопросы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при встрече с Президентом Украины Виктором Ющенко в первую очередь будет обсуждать тему религиозной жизни в Украине.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, на встрече с ведущими украинскими СМИ, состоявшейся в Москве накануне его визита в Украину.

«Мы с Виктором Андреевичем встречались много раз, еще когда я был митрополитом. У нас есть опыт личного общения и есть какая-то повестка дня, к которой мы прикасаемся всякий раз. Тему религиозной жизни на Украине мы обсуждаем с разных точек зрения, и я полагаю, что мы продолжим этот разговор. Но, развивая этот тезис о положении религиозных организаций на Украине, я думаю, что в общении с Виктором Андреевичем я позволил бы себе поставить и некоторые конкретные вопросы», - сказал патриарх Московский, не уточнив при этом какие именно вопросы он хочет задать.

Также патриарх Московский сказал, что он внимательно следит за теми идеями, которые высказываются Украинской Православной Церковью и другими религиозными организациями относительно решения целого ряда вопросов, касающихся государственно-церковных отношений на Украине. Также сказал, что он с симпатией относится к предложениям религиозных организаций Украины обсудить эти вопросы.

Патриарх Кирилла прибывает в Украину с пастырским визитом, который будет проходить с 27 июля по 5 августа.

Подробнее о встрече патриарха с журналистами читайте позже в материале УНИАН