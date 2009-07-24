Компенсации за запрет игорного бизнеса от Тимошенко требуют уже города

Депутаты Чигиринского райсовета обратились к Кабинету министров с требованием выделить 7 млн грн в качестве компенсации потерь местного бюджета, связанных с запретом игорного бизнеса. В Украинской ассоциации игорного бизнеса утверждают, что с подобным недофинансированием бюджета столкнулись почти все регионы. Правительство к решению проблемы планирует подходить избирательно и финансировать лишь те города и районы, где запрет привел к проблемам с выплатой зарплат.

Как рассказал Коммерсант-Украина заместитель председателя Чигиринского райсовета Юрий Лысак, 7 млн грн, в которые депутаты оценили потери от запрета игорного бизнеса,– примерно треть полугодового бюджета Чигирина. "Мы обращаемся к Кабинету министров как к инициатору запрета игорного бизнеса и просим единоразово компенсировать потери этого года,– говорит господин Лысак.– Правительство с помощью парламента запретило игорный бизнес, а как залатать образовавшиеся после этого дыры в бюджете – не сказало. В результате люди остаются без зарплаты, нет денег на выполнение принятых городских программ. Это наказание для нас и для людей, работавших в этом бизнесе".

По мнению мэра Черкасс Сергея Одарыча, наиболее сильно запрет игорного бизнеса ударил по малым городам. "Наш город тоже потерял около 7 млн грн за полугодие, но для нас эта сумма хотя и существенная, но не критическая. А в Чигирине потеря аналогичной суммы – серьезная проблема, поскольку это небольшой город, в котором проживает около 14 тыс. жителей и там были зарегистрированы игорные заведения едва ли не со всей Украины…»