Тимошенко: в Днепропетровске опытный, сильный губернатор
19:34, 23 июля 2009Политика
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Об этом премьер заявила после Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО позитивно оценивает работу председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктора БОНДАРЯ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания Кабмина.
«В Днепропетровской области работает опытный, сильный губернатор, который может справиться со всеми проблемами, которые есть в области
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