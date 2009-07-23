Тимошенко: в Днепропетровске опытный, сильный губернатор

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО позитивно оценивает работу председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктора БОНДАРЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания Кабмина.

«В Днепропетровской области работает опытный, сильный губернатор, который может справиться со всеми проблемами, которые есть в области