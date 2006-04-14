Чупрун вернется ”к своим баранам”

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что нынешний председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим ЧУПРУН перейдет на дипломатическую работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Он подписал заявление, он переходит на дипломатическую работу в МИД», - сказал премьер.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что считает В.ЧУПРУНА опытным и профессиональным человеком, готовым к дипломатической работе. Сейчас, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, донецкий губернатор находится в отпуске, а после его завершения перейдет на работу в МИД.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что председатель Донецкой облгосадминистрации В.ЧУПРУН подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.

В тот же день пресс-служба Донецкой облгосадминистрации сообщила, что ОГА не будет комментировать слухи об отставке В.ЧУПРУНА до появления официальной реакции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время В.ЧУПРУН продолжает работать в соответствии с графиком работы.