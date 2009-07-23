Вдова Гонгадзе думает, что дело об убийстве ее мужа повлияет на выборы

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава сомневается в быстром расследовании дела об убийстве ее мужа в связи с задержанием бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА.

В интервью радио “Свобода” М.ГОНГАДЗЕ отметила: “Я не думаю, что сдвиги произойдут так быстро”.

По ее словам, задержание и арест генерала А.ПУКАЧА - “это принципиально важный шаг в этом расследовании”. Она добавила, что, “судя по доказательствам, материалам дела и свидетельствам милиционеров, которые уже сейчас отбывают наказание, (А.ПУКАЧ) непосредственно принимал участие в убийстве и непосредственно душил Георгия с помощью этих милиционеров... То есть он непосредственный убийца”.

М.ГОНГАДЗЕ отметила: “Пока еще вопрос заказчика остается открытым”. По ее словам, если А.ПУКАЧ назовет заказчиков, то важно будет “собрать всю доказательную базу, которая могла бы помочь и открыть путь для предъявления обвинения заказчикам этого убийства”.

По словам М.ГОНГАДЗЕ, “все зависит от профессионализма Генеральной прокуратуры”. “Я считаю очень важным, чтобы следственная группа Генеральной прокуратуры была усилена. Очень принципиально, чтобы в нее были вовлечены те люди, которые до этого расследовали это дело (те, кто передал материалы в суд в отношении трех милиционеров, потому что они владеют большим количеством информации в этом процессе). И если действительно будет достаточно политической воли, то будут предъявлены обвинения заказчикам”, - отметила М.ГОНГАДЗЕ.

На вопрос: “Некоторые эксперты уже сегодня выразили мнение, что неслучайно так произошло, что это задержание состоялось именно сейчас, когда избирательная кампания вот-вот стартует. Вы видите в этом какую-либо связь?” М.ГОНГАДЗЕ ответила: “Связь лишь в том, что убийство Георгия – это политическое преступление и что в этом деле замешено очень много политических сил”.

По ее словам, “поскольку между этими политическими силами постоянные распри, это всегда было средством для того, чтобы открыть и обнародовать новую информацию по этому делу”. “Поэтому данная политическая связь наблюдается очень конкретно”, - добавила она.

В то же время М.ГОНГАДЗЕ отметила: “Было ли это сделано специально сегодня, поскольку начался политический процесс, – сказать не могу”.

“Но то, что это дело политическое – однозначно, и что оно повлияло, влияет и повлияет на результаты президентских выборов – это тоже однозначно”, - сказала М.ГОНГАДЗЕ.