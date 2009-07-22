Янукович рассказал о планах регионалов на внеочередную сессию ВР
Лидер Пр ездит по Закарпатью
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в пятницу, 24 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада первым должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в государственный бюджет в отношении повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Мукачево в рамках своей рабочей поездки на Закарпатье.
«Главная цель – нам нужно двигаться вперед в решении вопросов борьбы с кризисом», - сказал он, уточнив, что самая главная задача - социальная защита населения.
В.ЯНУКОВИЧ также в который раз отметил, что сегодня крайне необходимо повысить зарплаты и пенсии самым бедным украинцам и выполнять это решение.
Он также подчеркнул, что на протяжении последнего времени Партия регионов провела по этому вопросу большую работу.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, представители правящей коалиции, проголосовшие за этот законопроект в первом чтении, а также поддержавшие его передачу на доработку для второго чтения, попросили время для его совершенствования.
«Это время уже прошло. Мы считаем, что уже подошли вплотную к принятию окончательного решения», - выразил убеждение В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что это первоочередной вопрос, который должен стоять в повестке дня работы парламента в пятницу.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов готова рассмотреть и поддержать запланированные коалицией на эту внеочередную сессию другие законопроекты, если они имеют «здравый смысл, необходимы государству и направлены на борьбу с кризисом».