Янукович рассказал о планах регионалов на внеочередную сессию ВР

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в пятницу, 24 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада первым должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в государственный бюджет в отношении повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Мукачево в рамках своей рабочей поездки на Закарпатье.

«Главная цель – нам нужно двигаться вперед в решении вопросов борьбы с кризисом», - сказал он, уточнив, что самая главная задача - социальная защита населения.

В.ЯНУКОВИЧ также в который раз отметил, что сегодня крайне необходимо повысить зарплаты и пенсии самым бедным украинцам и выполнять это решение.

Он также подчеркнул, что на протяжении последнего времени Партия регионов провела по этому вопросу большую работу.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, представители правящей коалиции, проголосовшие за этот законопроект в первом чтении, а также поддержавшие его передачу на доработку для второго чтения, попросили время для его совершенствования.

«Это время уже прошло. Мы считаем, что уже подошли вплотную к принятию окончательного решения», - выразил убеждение В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что это первоочередной вопрос, который должен стоять в повестке дня работы парламента в пятницу.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов готова рассмотреть и поддержать запланированные коалицией на эту внеочередную сессию другие законопроекты, если они имеют «здравый смысл, необходимы государству и направлены на борьбу с кризисом».