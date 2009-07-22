Турчинов напомнил о двух погибших ключевых фигурантах дела Гонгадзе

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что необходимо усилить охрану и безопасность бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА во время его пребывания в следственном изоляторе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я считаю, что во время проведения следствия необходимо особое внимание обратить на безопасность господина ПУКАЧА», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что арест А.ПУКАЧА является принципиальным для завершения расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

«Ключевые фигуранты, которые проходили по делу: господин Кравченко погиб, господин Фере был в коме (1 июня стало известно, что екс-руководитель аппарата МВД генерал милиции Эдуард Фере умер после шестилетнего пребывания в коме – УНИАН), генерал ПУКАЧ является сегодня ключевым свидетелем, который должен ответить, кто ставил такую задачу. Кроме того, я думаю, он сможет пояснить, почему и с какой целью было перезахоронено тело Гонгадзе, поскольку, по моей информации, именно он занимался этим вопросом. Тут много вопросов для следствия, на которые господин ПУКАЧ должен дать ответы», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он не связывает задержание А.ПУКАЧА с приближением избирательной кампании. «Я не думаю, что кто-то ожидал, чтобы задержать ПУКАЧА в преддверии выборов. В розыске он находился с 2005 года», - отметил первый вице-премьер.