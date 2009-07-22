Байден считает, что именно политические распри мешают развитию Украины

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН критикует украинских политиков за существующие распри, поскольку именно это мешает развитию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе выступления перед украинскими и американскими деловыми и политическими кругами.

По словам вице-президента США, большие обещания, которые были даны украинскими политиками в 2004 году, все еще не полностью реализованы.

В своем выступлении Дж.БАЙДЕН вспомнил Тараса Шевченко и отметил, что он, если бы увидел нынешнюю ситуацию в Украине, прославил бы открытость, плюрализм, свободу печати.

«Я уверен, что он бы гордился животворным гражданским обществом Украины. Но он также хотел бы знать, почему правительство не демонстрирует такую же политическую зрелость, какую демонстрируют люди. Почему существует раскол в общении между лидерами до такой степени, что эти распри мешают прогрессу», - сказал он.

Вице-президент США призвал украинцев оценить уроки истории, поскольку эффективное и ответственное правительство – это единственный способ обеспечения стабильности и притока инвестиций.