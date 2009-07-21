Литвин: до вето Бюджетный кодекс нравился "регионалам"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что фракциям БЮТ и Партии регионов удастся договориться о преодолении вето Президента на закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире на “5-м канале”.

«Правда заключается в том, что на 95%, в том числе «регионалы», в том числе и АЗАРОВ утверждали, что этот кодекс является совершенным. 5% - это проблема», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, проблема заключается в том, что на сегодня 700 местных бюджетов расписываются в госбюджете, а с принятием этого кодекса этот показатель будет достигать 12,5 тысяч.

«Минфин утверждает, что это реально. Движение в этом направлении нужно делать», - добавил председатель ВР.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что в этом вопрос есть политический подтекст, поскольку 700 местных бюджетов, которыми распоряжаются областные, районные администрации, подконтрольны Президенту.

«Понятно, что этот рычаг может быть использован во время избирательной кампании. И есть опасение, что этот рычаг может использовать ТИМОШЕНКО», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН не исключил, что БЮТ та Партия регионов договорятся о преодолении вето на Бюджетный кодекс.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, Президент Украины применил право вето к закону Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Сегодня, 21 июля, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что фракция Партии регионов не будет голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».