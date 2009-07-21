Россия не делает проблемы из отсутствия 5 президентов на скачках?

Всем лидерам стран-членов Содружества Независимых Государств были отправлены приглашения на «президентские» скачки в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Приглашение было направлено всем, те лидеры стран СНГ, которые смогли на это откликнуться, – они откликнулись и приехали для участия в данном мероприятии и использовали для проведения двухсторонних контрактов между собой, с нашим Президентом (Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ), а также имели возможность пообщаться в том составе, в котором они собрались», - сказал он.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, у некоторых лидеров стран СНГ «в силу тех или иных причин» приехать не получилось.

«Мы не делаем из этого проблему. Мы, разумеется, приняли во внимание те объяснения, которые нам были вежливо переданы о невозможности принять участие в этом мероприятии, поэтому говорить, что это свидетельствует о некоторых процессах, которые проходят в рамках СНГ, я бы не стал», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Комментируя по просьбе УНИАН сообщение некоторых СМИ о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не принял участие в данном мероприятии из-за отказа организовать встречу с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, А.НЕСТЕРЕНКО сказал: «Я не могу вам сказать более того, что господин В.ЮЩЕНКО проинформировал нашу сторону, что не может прибыть по причинам, которые я не имею права разглашать. Думаю, что за разъяснениями можно обратиться в МИД Украины по этому вопросу».

Как сообщал УНИАН, 18 июля вместо участия в традиционном неформальном саммите СНГ на уровне глав государств Президенты стран Содружества встретились в Москве на скачках на приз Президента России.

На конных соревнованиях на Центральном московском ипподроме присутствовали Президент России, лидеры Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии. Приглашение Медведева отклонили лидеры Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Украины и Туркмении.