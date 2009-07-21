Президентская комиссия вывезла из Кировоградской ОГА 15 кг документов

Согласно предварительным результатам, рабочая группа Секретариата Президента не выявила нарушений действующего законодательства в работе Кировоградской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на совещании с руководителями структурных подразделений сообщила и.о. председателя Кировоградской ОГА Светлана НЕГОДА.

Она напомнила, что проверки были организованы после Указа Президента об освобождении от должности кировоградского губернатора Василия МОЦНОГО и продолжались с 7 по 11 июля этого года.

Проверяли в основном работу аппарата облгосадминистрации, в частности, кадровый отдел, отдел работы с обращениями граждан, отдел контроля и другие.

По словам заместителя председателя Кировоградской ОГА Татьяны ДМИТРЕНКО, работники Секретариата Президента забрали в Киев для изучения около 15 кг документов. «Наверное, замечания еще будут» - сказала она. Также она отметила, что члены рабочей группы изучили все распоряжения В.МОЦНОГО за полтора года работы губернатором, изучали входящую и исходящую документации, работу с обращениями граждан, но консультативную помощь не оказывали.

«Подчас чиновники в Киеве сами демонстрируют незнание структуры исполнительной власти, пределов своей компетенции, ставят перед работниками областной администрации нереальны задачи. Были случаи, когда нам присылали поручение со сроком исполнения, который уже истек», - подчеркнула Т.ДМИТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины от 27 июня 2009 года освободил В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины, касающейся обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.