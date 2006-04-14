Собственников RosUkrEnergo не знает даже ФСБ России

Министерство иностранных дел России и Федеральная служба безопасности России не располагают информацией о собственниках 50% акций RosUkrEnergo (RUE), номинальным держателем которых является австрийская компания Raiffeisen Investment AG.

Соответствующую информацию МИД и ФСБ России направили в Государственную Думу РФ в ответ на депутатский запрос с требованием к МИД, ФСБ, Торгово-промышленной палате (ТПП) и ОАО «Газпром» предоставить сведения о реальных собственниках RUE и копии договоров между «Газпромом» и австрийской компанией Raiffeisen Investment AG, зарегистрированной в Швейцарии, сообщает сегодня газета «Коммерсант-Украина».

«По имеющимся в ФСБ России данным, указанная компания в России не аккредитована и официального представительства не имеет, в связи с чем сведениями о ее собственниках мы не располагаем», - цитирует «Коммерсант-Украина» письмо, подписанное замдиректора ФСБ Юрием ГОРБУНОВЫМ. Аналогичное письмо поступило также от вице-президента ТПП Сергея КАРЫТИНА.

Статс-секретарь МИД России Григорий КАРАСИН сообщил, что RUE зарегистрирована в торговом реестре швейцарского кантона Цуг 22 июля 2004 года с уставным фондом в 100 тыс. швейцарских франков (1 швейцарский франк – 3,9 грн.). Однако и МИД России «не удалось получить сведения о лицах, интересы которых представляет в качестве номинального держателя акций австрийская компания Raiffeisen Investment AG, поскольку их раскрытие противоречит швейцарскому законодательству», - цитирует издание Г.КАРАСИНА.

ОАО «Газпром» отказался предоставить Госдуме копии договоров с RUE, сославшись на коммерческую тайну.

Как утверждает издание, сегодня депутаты Госдумы РФ намерены направить аналогичный запрос на имя генерального прокурора России Владимира УСТИНОВА с целью «истребовать из «Газпрома» текст договора и запросить информацию об учредителях Raiffeisen Investment AG». Инициатором депутатского запроса выступил депутат фракции «Родина» Олег ШЕИН. «В случае формально отписки Генпрокуратуры депутат намерен обратиться к Дмитрию МЕДВЕДЕВУ – первому вице-премьеру и председателю совета директоров «Газпрома», - отмечает «Коммерсант».

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании RosUkrEnergo (RUE). В свою очередь RUE покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для RosUkrEnergo компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 долларов.

Появление RosUkrEnergo как поставщика газа в Украину вызывало множество нареканий в украинском политикуме из-за обвинения в непрозрачности деятельности этой компании, звучащих в ее адрес от ряда политиков.

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что, по ее данным, отношение к RosUkrEnergo имеют экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий БОЙКО, первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Игорь ВОРОНИН и бизнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ.

Президент Виктор ЮЩЕНКО 1 февраля заявил, что среди владельцев компании RosUkrEnergo нет ни одной украинской государственной структуры. По его словам, он получил эту информацию от украинских спецслужб.

В то же время Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН 7 февраля заявил, что 50% RosUkrEnergo принадлежат Украине.

14 февраля В.ЮЩЕНКО поручил правительству предоставить полную информацию о деятельности компании RosUkrEnergo.

1 марта В.ЮЩЕНКО отметил, что не владеет полной информацией об основателях RosUkrEnergo, и подчеркнул, что Украина как государство не имеет никакого отношения к созданию этой компании.

На сегодняшний день известно, что половина акций RosUkrEnergo принадлежат «Газпрому», а остальные формально находятся в собственности Raiffeisen Investment AG (Австрия), но он только представляет частных лиц, которые своих имен не разглашают.