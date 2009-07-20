Мэр Черкасс жалуется, что Кабмин забирает деньги из местных бюджетов

Черкассы, да и другие города Украины, очутились на грани коллапса, поскольку Госказначейство прекратило перечислять средства городских бюджетов на другие счета.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН Черкасский городской голова Сергей ОДАРИЧ.

По его словам, 16 июля во второй половине дня были полностью заморожены платежи Черкасского горисполкома.

"Это именно те платежи, которые направляются на оплату горючего для карет «скорой помощи», на ремонт дорог, уборку улиц", - отметил он.

Как сообщила директор департамента бюджетной политики Черкасского горисполкома Наталия ДЖУГАН, в настоящее время мэрия ведет переговоры с поставщиками топлива для карет «скорой помощи» и мусоровозов о возможности отсрочить платежи.

Черкасский мэр считает, что «это целенаправленная политика правительства по вмешательству в местные бюджеты для перекрытия собственных кассовых разрывов, возникших при выполнении государственного бюджета».

«Забирая средства города, правительство, вероятно, направит их на выплату пенсий. Но при этом не задумывается над тем, как должны «выкручиваться» города», - подчеркнул он.

По словам С.ОДАРИЧА, подобная ситуация сложилась и в других городах Украины, где еще 14-15 июля были прекращены проплаты. Например, по его словам, в Харькове отказали в пересчете средств даже по защищенным статьям, как то заработная плата бюджетников.

Как отметил С.ОДАРИЧ, вице-президент Ассоциации городов Украины Мирослав ПИТЦИК выступит на внеочередном заседании Кабинета министров, на котором будет требовать прекратить эту «вакханалию».

Мер Черкасс заявил, что если ситуация с блокированием счетов не будет разрешена, городские председатели поедут в Киев пикетировать Кабмин.

По словам Н.ДЖУГАН, “Госказначейство объясняет сложившуюся ситуацию техническими неполадками в системе. Однако при этом защищенные расходы (зарплату бюджетникам, медикаменты) они проплачивают. Если бы система дала сбой, то тогда бы не проходили никакие платежи. А не избирательно”.

Как отметила Н.ДЖУГАН, органы Госказначейства нарушили бюджетное законодательство и законодательство по самоуправлению. “Никакого права использовать городские средства Госказначейство не имело, но, к сожалению, возможность выполнить такие действия у них была”, – заявила Н.ДЖУГАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, Черкасский городской совет направил обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в котором попросил немедленно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг процедуры прохождения платежей средств городского бюджета через органы Госказначейства, а также сделать невозможным в последующем вмешательство органов Госказначейства в процесс выполнения местных бюджетов.

“В противоположном случае в интересах городской общины городской совет вынужден будет выходить в Верховную Раду с инициативой об отказа органов местного самоуправления от обслуживания местных бюджетов по доходам и расходам органами государственного казначейства”, – отметили черкасские депутаты.

В обращении отмечается, что “подобная ситуация сложилась на сегодня во всех областных центрах государства, что говорит о сознательном вмешательстве правительства в самоуправляемые и бюджетные полномочия местных советов”.