Януковичу рассказали, что работать в правительстве невозможно

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что для отставки Ивана ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины есть достаточно оснований.

Как сообщается на персональной Интернет-странице лидера Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью телеканалу ICTV.

«Скорее всего, поводов для того, чтобы внести это предложение, достаточно. Но нельзя на одного ВАСЮНИКА списывать все те проколы и недостатки, которые есть в подготовке, например, к Евро-2012. Здесь нужно смотреть на широкий круг исполнителей, которые должны нести ответственность и принимать вовремя решения. И самое главное – добиваться их исполнения. Чего у нас, к сожалению, нет сейчас в целом в управлении государством», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов считает, что нынешнее правительство не осуществляет необходимой кадровой политики. «Если посмотреть вообще ситуацию с кадрами, то что мы увидим? Министр финансов сбежал, министра иностранных дел нет, министр внутренних дел находится, как говорится, в подвешенном состоянии в связи с международным скандалом, министр обороны обвинен в коррупции... Нам приходится общаться с руководителями правительства, и они все говорят, что работать в правительстве невозможно, потому что там нет команды», - пояснил он.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке И.ВАСЮНИКА с должности вице-премьер-министра Украины.

Авторы документа - народные депутаты Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Кирилл КУЛИКОВ, Владимир ИВАНЕНКО, Юрий ЛИТВИН.