Памятник Мазепе ждет помощи от Тимошенко

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ проинформировал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО о препятствовании мэра Полтавы Андрея МАТКОВСКОГО проведению администрацией работ по установлению в городе памятника гетману Украины Ивану Мазепе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.АСАДЧЕВ заявил в прямом эфире ОГТРК «Лтава», комментируя решение горсовета Полтавы об определении заказчиком на строительство памятника исполком Полтавы, принятое по инициативе А.МАТКОВСКОГО.16 июля чиновники Полтавского горисполкома приостановили работы по строительству памятника И.Мазепе на Соборной площади города.

«МАТКОВСКИЙ был поставлен силами Блока Тимошенко. Мы ожидаем ответа самой Юлии Владимировны и ее партии на эти решения. Я с ней лично говорил. 14 июля, на мой день рождения, она мне позвонила, поздравила, и я ее проинформировал об этой позиции. Я ей сказал, что это будет направлено и против БЮТа. Я ее попросил перезвонить в город и сказать свое видение. Она сказала, что открещивается от таких действий и решений мэра. Она категорически против этого и за то чтобы памятник был установлен, тем более есть соответствующее решение правительства. Но есть ведь и решение города. Или МАТКОВСКИЙ идет против премьера или …», - заявил В.АСАДЧЕВ.

Он также отметил, что партия Ю.ТИМОШЕНКО – Всеукраинское объединение «Батькивщина» - должна дать политическую оценку действиям члена партии А.МАТКОВСКОГО.

«Батькившина» не сможет отмолчаться. Она должна высказать свою официальную позицию. И ТИМОШЕНКО должна сказать свою позицию. Так как это антигосударственный шаг»,-заявил губернатор.

Как сообщал УНИАН, решение об установке памятника И.Мазепе было принято на сессии горсовета Полтавы 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта выступила облгосадминистрация. Однако Полтавский облсовет 25 ноября отказался выделять финансы на строительство монумента И.Мазепе и шведскому королю Карлу XII.

15 июля 2009 г. горсовет Полтавы определил заказчиком на строительство памятника власти Полтавы.

Также депутаты Полтавского горсовета обратились к депутатам Полтавского облсовета в просьбой дать оценку деятельности губернатора и требуют его отставки. Поводом для принятия обращения стали события 14 июля, когда, как утверждают в горисполкоме, был «самовольный захват места для строительства памятника Ивану Мазепе», причастным к которому в горисполкоме считают руководство Полтавской ОГА.

В обращении сказано, что «все попытки депутатского корпуса Полтавы наладить конструктивную работу между городом и областью становятся невозможными не по вине депутатов, так как у руководства ОГА есть большое желание незаконно вмешиваться в осуществление полномочий городской власти».